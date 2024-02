En el Estadio Olímpico de Montjuic, Barcelona vs. Granada chocan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por la jornada 23 del LaLiga. El partido, que será trascendental para los azulgranas, ya que no pueden darse el lujo de perder ningún duelo si es que no quiere perder el paso a los líderes, Real Madrid y Girona, arrancará a las 3:00 de la tarde (hora peruana) y 9:00 p.m. (hora española). Además, va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por ESPN para América Latina, mientras que Movistar será la señal encargada pasar el duelo en España. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

En su propio terreno, los blaugranas se enfrentarán al penúltimo de la tabla en LaLiga, que lucha por conservar su posición en la primera división del fútbol español; al mismo tiempo, bajo la dirección de Xavi Hernández, los culés, con 50 puntos, buscan mantenerse al ritmo de los líderes del campeonato, Real Madrid (58) y Girona (56).

Los azulgranas, después de vencer al Alavés por 3-1 gracias a los tantos de Robert Lewandowski, Ilkay Gundogan y Vitor Roque, se preparan para enfrentar a los granadistas, que se encuentra en la decimonovena posición con solo 12 unidades. En su último encuentro, empataron 1-1 contra UD Las Palmas con un gol de Bruno Méndez.

No obstante, el Granada llegará al estadio Olímpico sin haber sufrido una derrota en ninguno de los cuatro enfrentamientos más recientes contra el conjunto culé. En esos últimos choques ante los catalanes, los rojiblancos han logrado tres empates y una victoria, lo que resulta en un récord para temer.

En el encuentro de la primera mitad de esta misma temporada, disputado en Granada, los locales tomaron la delantera con dos goles de Bryan Zaragoza, pero el Barça logró empatar gracias a los goles de Lamine Yamal y Sergi Roberto. Lo que suceda este domingo será una nueva narrativa, ya sea para romper la marca de los granadistas o para ampliarlo aún más.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Granada?

Barcelona vs. Granada se enfrentarán en un partido por LaLiga. El cotejo está programado para jugarse en el Estadio Olímpico de Montjuic, este domingo 11 de febrero desde las 02:00 p.m., en el horario de México. En Perú, Ecuador y Colombia será desde la 03:00 p.m. En países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay iniciará a las 05:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a la 04:00 p.m. En tanto, a partir de las 09:00 p.m. en España.

¿En qué canal ver Barcelona vs. Granada?

El partido Barcelona vs. Granada será transmitido a través de la señal de ESPN 2, STAR Plus, SKY Sports (México) y Movistar LaLiga TV para todos los países de América Latina y Europa. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso. No te lo puedes perder.





