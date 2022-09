No te lo puedes perder. Barcelona vs. Mallorca EN VIVO por ESPN: se enfrentarán este sábado 1 de octubre desde las 2:00 p. m. (hora peruana) por la séptima jornada de LaLiga Santander. El partido también será transmitido por Star+, Directv GO y Movistar LaLiga, mientras que podrás seguir todas las incidencias, con videos de los goles, en este minuto a minuto. Las acciones se desarrollarán en el Visit Mallorca Estadi y el árbitro Jesús Gil Manzano será el encargado de impartir justicia. En este momento, los ‘Azulgranas’ están en el segundo lugar, con 16 puntos; en tanto que los ‘Bermellones’ se ubican en la décima casilla, sumando ocho unidades.





¿En qué canal ver partido Barcelona vs. Mallorca?





Argentina: ESPN3 Argentina, Star+

Bolivia: Star+, ESPN

Chile: Star+, ESPN

Colombia: Star+, ESPN

Ecuador: Star+, ESPN

Internacional: Bet365

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Paraguay: Star+, ESPN

Perú: Star+, ESPN

España: Movistar Laliga, Movistar+

Estados Unidos: ESPN+

Uruguay: Star+, ESPN

Venezuela: Star+, ESPN





¿A qué hora ver partido Barcelona vs. Mallorca?





Estados Unidos – 12.00 p. m. hora de Los Ángeles

México – 1.00 p. m.

Estados Unidos – 2.00 p. m. hora de Texas

Perú – 2.00 p. m.

Ecuador – 2.00 p. m.

Colombia – 2.00 p. m.

Estados Unidos – 3.00 p. m. hora de Miami

Bolivia – 3.00 p. m.

Venezuela – 3.00 p. m.

Paraguay – 3.00 p. m.

Uruguay – 4.00 p. m.

Argentina – 4.00 p. m.

Chile – 4.00 p. m.

Brasil – 4.00 p. m.

Inglaterra - 8.00 p. m.

España – 9.00 p. m.

Italia – 9.00 p. m.

Barcelona ha ido creciendo futbolísticamente en el campeonato español y confirma que es uno de los candidatos al título. Antes de la para por fecha FIFA, los dirigidos por Xavi Hernández derrotaron por 3-0 al Elche, con una anotación de Memphis Depay y un doblete de Robert Lewandowski.

La dupla ofensiva mostró buena coordinación, pero todo indica que no estarán juntos esta vez: el neerlandés sufrió una lesión bíceps femoral del muslo izquierdo al jugar con la selección de Países Bajos. En el mismo combinado nacional, Frenkie de Jong se sintió y fue diagnosticado con una elongación en el semitendinoso del muslo izquierdo.

Además, Ronald Araújo ya es ausencia definitiva en el equipo, al decidir operarse por una afección en el aductor, tras una presentación con Uruguay. Por su parte, la presencia de Jules Koundé todavía es una incógnita, puesto que superó su molestia y ya pudo entrenar. Ousmane Dembélé, quien también venía sentido, está en óptimas condiciones.

De su lado, Mallorca ha sido algo irregular en la campaña, aunque ha sumado puntos claves en su búsqueda por evitar el descenso. En la pasada jornada, los dirigidos por Javier Aguirre vencieron por 1-0, en casa, al Almería, con el único gol de Pablo Maffeo.

Previamente, los ‘Bermellones’ habían tropezado ante Real Madrid (4-1), luego de empezar ganando, con anotación de Vedat Muriqi. El objetivo del comando técnico es sostener el ritmo, en especial al estar como local, para seguir escalando en la clasificación.





Barcelona vs. Mallorca: historial de partidos





Desde octubre del 2010, los partidos Barcelona vs. Mallorca se dieron en 10 ocasiones, dejando un balance totalmente favorable para los ‘Azulgranas’: ganaron nueve veces e igualaron el choque restante. Precisamente, la última paridad entre estos clubes fue hace casi 12 años.

01-05-2022: Barcelona 2-1 Mallorca - LaLiga Santander

02-01-2022: Mallorca 0-1 Barcelona - LaLiga Santander

13-06-2020: Mallorca 0-4 Barcelona - LaLiga Santander

07-12-2019: Barcelona 5-2 Mallorca - LaLiga Santander

06-04-2013: Barcelona 5-0 Mallorca - LaLiga Santander

11-11-2012: Mallorca 2-4 Barcelona - LaLiga Santander

24-03-2012: Mallorca 0-2 Barcelona - LaLiga Santander

29-10-2011: Barcelona 5-0 Mallorca - LaLiga Santander

26-02-2011: Mallorca 0-3 Barcelona - LaLiga Santander

03-10-2010: Barcelona 1-1 Mallorca - LaLiga Santander





Barcelona vs. Mallorca: posibles alineaciones





Barcelona: Ter Stegen; Alba, Christensen, García, Balde; Kessie, Busquets, Pedri; Raphinha, Lewandowski y Dembélé.

Mallorca: Rajkovic; Nastasic, Raíllo, Valjent; Maffeo, Battaglia, Sánchez, Rodríguez, Costa, Muriqi y Kang-In.





