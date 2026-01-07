Hay un partido que apunta a ser espectacular. Estoy hablando del Real Madrid vs. Atlético Madrid por la semifinal de la Supercopa de España 2026, que se jugará este jueves 8 de enero en el King Abdullah Sports City de Yeda, Arabia Saudita. ¿A qué hora se escuchará el pitazo inicial? Pues a las 8:00 pm en España, 2:00 pm ET, 1:00 pm CT, 12:00 pm MT y 11:00 am PT. Si estás en Estados Unidos, podrás mirar el duelo vía ESPN Deportes. En las siguientes líneas te explicaré cómo seguir el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO por dicha señal.
Como es importante que sepas cómo llegan ambas escuadras al vibrante enfrentamiento, te comento que el conjunto merengue viene de golear 5-1 al Real Betis por la Jornada 18 de LaLiga, mientras que el cuadro ‘colchonero’, por la misma competición, empató 1-1 con la Real Sociedad. Por ello, el Atlético Madrid buscará ‘lavarse la cara’ sumando un triunfo, aunque la tarea no será sencilla, pues el Real Madrid quiere encadenar una nueva victoria que alegre a su hinchada.
¿Dónde ver ESPN Deportes EN VIVO, Real Madrid vs. Atlético Madrid por la Supercopa de España 2026?
En Estados Unidos, la señal de ESPN Deportes en idioma español se encuentra disponible en los cableoperadores de DIRECTV, Dish Network, AT&T, Spectrum y Xfinity/Comcast. Estos son los números de los siguientes canales de TV:
- Canal 466 de DIRECTV
- Canal 854 de Dish Network
- Canales 3113 SD y 3313 HD de AT&T
¿Dónde ver ESPN Deportes EN VIVO ONLINE, Real Madrid vs. Atlético Madrid por la Supercopa de España 2026?
Ten en cuenta que ESPN Deportes también puede verse en varios servicios streaming como DirecTV Stream, Fubo, Hulu + Live TV, Sling, YouTube TV y Vidgo, dependiendo del plan en español elegido.