El fútbol español se traslada al corazón de Arabia Saudita para vivir un nuevo capítulo del derbi madrileño, esta vez con un título en juego. Atlético Madrid y Real Madrid chocarán este jueves 8 de enero en el imponente Estadio King Abdullah de Yeda, por una de las semifinales de la Supercopa de España 2025/2026. El encuentro se disputará desde las 12:00 p.m. (hora del Este de Estados Unidos), en un escenario neutral que promete intensidad, historia y máxima tensión desde el pitazo inicial.

Atlético Madrid viene de igualar 1-1 ante Real Sociedad en su última presentación por LaLiga, torneo en el que se mantiene en la cuarta posición, y sabe que una victoria ante su clásico rival no solo lo pondría en la final, sino que reforzaría su confianza de cara al resto de la temporada. Con un equipo combativo y acostumbrado a este tipo de batallas, los dirigidos por Diego Simeone buscarán imponer su carácter en Yeda.

Enfrente estará un Real Madrid en alza, que aterriza en Arabia Saudita con el envión anímico de una contundente goleada 5-1 sobre Betis en LaLiga, resultado que significó su cuarta victoria consecutiva entre todas las competencias. Además, el recuerdo del último cruce entre ambos añade un condimento especial: el pasado 27 de septiembre de 2025, Atlético se impuso 5-2 en el Metropolitano, una derrota que los blancos no han olvidado.

A qué hora se podrá ver el Real Madrid vs. Atlético Madrid EN VIVO

Perú, Ecuador y Colombia: 12:00 p.m.

12:00 p.m. Argentina, Chile y Brasil: 2:00 p.m.

2:00 p.m. México: 11:00 a.m. (hora del centro)

11:00 a.m. (hora del centro)

España: 6:00 p.m.

¿Cómo ver el partido Real Madrid vs. Atlético Madrid EN VIVO desde México?

En México puedes ver el Real Madrid vs. Atlético Madrid EN VIVO a través de la señal de SKY Sports. Para ello, necesitas contar con un paquete activo de SKY México que incluya los canales deportivos. Los suscriptores podrán disfrutar de los partidos de LaLiga (desde el inicio hasta el final) en alta definición.

¿Cómo ver EN VIVO el Real Madrid vs. Atlético Madrid vía SKY Plus?

Ten en cuenta que es posible ver el Real Madrid vs. Atlético Madrid desde cualquier dispositivo con la aplicación SKY Plus (antes Sky Go). Solo debes descargarla en tu tablet, Smart TV o teléfono. De esta manera, podrás disfrutar del encuentro de manera online, en vivo y sin interrupciones.

Una vez que ya cuentes con la app de SKY Plus instalada, inicia sesión con tu cuenta de SKY (la misma que utilizas para la televisión), anda al apartado de deportes o eventos en vivo y selecciona SKY Sports cuando esté activo.

Recuerda que también puedes acceder desde un navegador web en tu computadora, ya que SKY Plus permite la visualización vía escritorio.

¿Cómo ver el partido Real Madrid vs. Atlético Madrid EN VIVO desde Estados Unidos?

En Estados Unidos, la señal de ESPN Deportes en idioma español se encuentra disponible en los cableoperadores de DIRECTV, Dish Network, AT&T, Spectrum y Xfinity/Comcast. Estos son los números de los siguientes canales de TV.

Canal 466 de DIRECTV

Canal 854 de Dish Network

Canales 3113 SD y 3313 HD de AT&T

ESPN Deportes también puede verse en varios servicios streaming como DirecTV Stream, Fubo, Hulu + Live TV, Sling, YouTube TV y Vidgo, dependiendo del plan en español elegido.

¿Cómo ver ESPN Select EN VIVO, Real Madrid vs. Atlético Madrid en los Estados Unidos?

En los Estados Unidos, si prefieres ver el Real Madrid — Atlético Madrid en inglés, ESPN Select es tu mejor opción para hacerlo.

ESPN Select, anteriormente conocido como ESPN+, transmite una variedad de deportes como boxeo, UFC, NFL, partidos de fútbol, NBA, MLB, NHL, golf de la PGA, baloncesto de la NCAA, WWE. entre otros. A partir del 21 de octubre del 2025, el costo de la suscripción mensual será de $12.99, mientras que el anual tiene un precio $129.99. También existen paquetes especiales con Disney+ y Hulu.

Precio de ESPN Select en Estados Unidos

Planes ESPN Select (antes ESPN Plus) Precio ESPN Select (Mensual) $12.99 ESPN Select (Anual) $129.99

ESPN Select con Hulu y Disney+

Combos de ESPN Select Precio Características ESPN Select Bundle $19.99 Disney+ (con anuncios), Hulu (con anuncios) e ESPN+ (con anuncios) ESPN Select Bundle Premium $29.99 Disney+ (sin anuncios), Hulu (sin anuncios) e ESPN+ (con anuncios) Paquete Disney Legacy $18.99 Disney+ (sin anuncios), Hulu (con anuncios) e ESPN+ (con anuncios)

ESPN Select PPV para ver eventos especiales del UFC

ESPN PPV para ver UFC Precio Si tienes una suscripción activa a ESPN+, puedes comprar pagos por evento de UFC en vivo $79.99 Si tienes una suscripción nueva o mensual a ESPN+, puedes comprar el paquete de pago por evento $134.98

¿En qué dispositivos puedo ver ESPN Select en los Estados Unidos?

iPhones de Apple

iPads de Apple

Teléfonos Android

Tabletas Android

Tabletas Amazon Fire

Amazon Fire TV

Dispositivos Android TV

Apple TV

Chromecast

Televisión Cox Contour

Reproductor de streaming Contour

Televisores inteligentes LG

Estación de juegos

Roku

Televisores inteligentes Samsung Tizen

Xbox

Decodificador Xfinity Flex y X1 TV

Xumo TV y decodificador XiOne

Real Madrid vs. Atlético Madrid EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: jueves 8 de enero de 2026

jueves 8 de enero de 2026 Lugar: King Abdullah de Yeda

King Abdullah de Yeda Horario: 12:00 p.m. ET, 11:00 a.m. en México / 6:00 p.m. España

12:00 p.m. ET, 11:00 a.m. en México / 6:00 p.m. España Canal TV: DirecTV, Sky Sports, ESPN Deportes

DirecTV, Sky Sports, ESPN Deportes Streaming: DGo