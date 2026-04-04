se midieron en el compromiso correspondiente a la fecha 30 del . ¿En qué canales se vio la transmisión del partido? ESPN tiene los derechos de transmisión para toda Latinoamérica, con su servicio de pago por DIRECTV y su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. En España se verá por Movistar LaLiga y DAZN, mientras que en otros países de la región a través de ESPN Deportes. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugó y a qué hora? El choque estuvo pactado para este sábado 4 de abril desde las 2:00 p.m. (hora en Perú, con dos horas más en Argentina y siete horas más en España).

Barcelona ante Atlético de Madrid en el Mteropolitano. (Video: Barcelona)
Barcelona ante Atlético de Madrid en el Mteropolitano. (Video: Barcelona)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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