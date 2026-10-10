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Video, goles y resumen: Barcelona vs. Getafe (3-0), por la jornada 8 de LaLiga
La vuelta a la competición después del parón internacional terminó con una sonrisa para el Barcelona. Los azulgranas se hicieron fuertes en el Spotify Camp Nou y vencieron 3-0 al Getafe por la octava jornada de LaLiga, prolongando su extraordinario inicio de temporada. Anthony Gordon fue el encargado de marcar el primer tanto a los 2 minutos, mientras que Gabriel Jesus aumentó la ventaja antes del descanso, a los 30’. Ya en la segunda mitad, el cuadro local siguió administrando el encuentro y encontró el tercer gol mediante Jules Koundé, quien conectó una asistencia de Lamine Yamal a los 73’. Así, el equipo de Hansi Flick sumó tres puntos importantes para continuar en lo más alto de la clasificación, mientras que el Getafe se quedó sin respuestas ante el dominio de su rival.
Barcelona vs. Getafe vía ESPN y Disney Plus: ver transmisión. (Video: @fcbarcelona) SOBRE EL AUTOR
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.