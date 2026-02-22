Desde el Spotify Camp Nou, vs. juegan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE por , en el duelo válido por la vigésima quinta jornada. ¿Dónde pasan el partido gratis online? Para toda Latinoamérica, este enfrentamiento estará disponible en ESPN, canal que podrás ver desde DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además del acceso de pago para verlo en streaming vía Disney Plus Premium. Si estás en España podrás mirarlo por Movistar LaLiga y DAZN, mientras que ESPN Deporte tiene los derechos para otros países de la región. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este domingo 22 de febrero desde las 10:15 a.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con seis horas más en España).

ESPN transmite el partido entre Barcelona vs. Levante, por la fecha 25 de LaLiga. (Video: FC Barcelona)
ESPN transmite el partido entre Barcelona vs. Levante, por la fecha 25 de LaLiga. (Video: FC Barcelona)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

TAGS RELACIONADOS