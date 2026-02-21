Barcelona vs. Levante se enfrentan por la jornada 25 de LaLiga 2025-26, este domingo 22 de febrero en el Spotify Camp Nou (Barcelona, España). ¿En qué canales transmitirán el partido y a qué hora iniciará la transmisión, dependiendo de la zona horaria? Revisa la información completa para que puedas disfrutar de este encuentro desde la comodidad de tu casa.

Tras 24 jornadas, Barcelona acumula 58 puntos y se ubica segundo, a dos unidades del Real Madrid, con la obligación de ganar si no quiere ver cómo se le escapa el campeonato. En el extremo opuesto, Levante marcha en la posición 19 con 18 puntos, equipo con más goles encajados en la competición y en franca lucha por no descender.

Más allá de su posición privilegiada, el Barcelona llega con interrogantes. Las últimas presentaciones ligueras y el reciente tropiezo ante el Girona por 2-1 evidenciaron debilidades defensivas y un bajón de eficacia ofensiva que le costó la cima de la tabla.

Por su parte, el conjunto dirigido por Luis Castro ha tenido una temporada extremadamente complicada. Con tres derrotas consecutivas antes de este viaje al Camp Nou, su producción ofensiva ha sido escasa y la defensa, vulnerada con frecuencia, ha terminado por condenar sus aspiraciones.

Lamine Yamal espera ser un factor diferencial frente al Levante. (Foto: Getty Images)

El historial reciente entre ambos habla claramente a favor del Barça: de 46 enfrentamientos, los culés han ganado 33 veces, Levante apenas ha triunfado en seis ocasiones y jamás ha podido ganar en el Camp Nou, donde solo empató una vez en 22 visitas. Además, en la primera rueda de esta misma temporada, Barcelona venció por 3-2 en condición de visitante.

Para el técnico Hansi Flick y su cuerpo técnico, este partido supone mucho más que tres puntos: es la prueba de fuego para ver si el equipo puede recomponer su juego tras recibir múltiples goles en sus últimas salidas y volver a poner orden en la tabla antes de que la lucha por el título se caliente definitivamente.

Castro, entrenador del Levante, ha reconocido las limitaciones de su equipo, pero resalta compromiso y actitud como factores clave para competir ante uno de los mejores equipos del mundo. Minimizar pérdidas y aumentar la producción ofensiva son sus prioridades para intentar, como mínimo, salir con algún punto del Camp Nou.

Barcelona perdió por 2-1 en su última visita al Girona. (Foto: LaLiga)

Barcelona vs. Levante: horarios del partido

El encuentro entre Barcelona vs. Levante se disputará este domingo 22 de febrero en el Spotify Camp Nou, programado para las 10:15 a.m. en horario peruano, con dos horas más en Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina y Chile, y seis horas más en España.

Barcelona vs. Levante: canales de TV en el mundo

La transmisión del partido entre Barcelona vs. Levante estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en Disney Plus Premium. En España se verá por Movistar LaLiga y DAZN. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

¿Dónde ver Barcelona vs. Levante en Perú?

Barcelona vs. Levante se podrá ver en Perú por la señal cerrada de ESPN, además de su versión de streaming en Disney Plus Premium.

¿Dónde ver Barcelona vs. Levante en Argentina?

Barcelona vs. Levante se podrá ver en Argentina por la señal cerrada de ESPN, además de su versión de streaming en Disney Plus Premium.

¿Dónde ver Barcelona vs. Levante en Colombia?

Barcelona vs. Levante se podrá ver en Colombia por la señal cerrada de ESPN, además de su versión de streaming en Disney Plus Premium.

¿Dónde ver Barcelona vs. Levante en Ecuador?

ESPN tiene los derechos de transmisión para ver el partido entre Barcelona vs. Levante en Ecuador, al cual también podrás acceder por el servicio de pago de Disney Plus Premium.

¿Dónde ver Barcelona vs. Levante en Venezuela?

Barcelona vs. Levante se podrá ver en Venezuela por la señal cerrada de ESPN, además de su versión de streaming en Disney Plus Premium.

¿Dónde ver Barcelona vs. Levante en España?

Barcelona vs. Levante se podrá ver en España por la señales de Movistar LaLiga y DAZN.

