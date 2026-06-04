Desde el (La Coruña, España), vs. juegan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE por un amistoso FIFA. ¿Dónde pasan el partido? Para toda Latinoamérica, este enfrentamiento estará disponible en ESPN, canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, así como su versión digital en Disney Plus Premium. Si estás en España, podrás mirarlo por las siguientes opciones: La1 de TVE y RTVE Play. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este jueves 4 de junio desde las 9:00 p.m. en España, con siete horas menos en Perú.

España vs. Irak será transmitido por ESPN, Disney Plus, La1 de TVE y RTVE Play. (Video: RFEF)
España vs. Irak será transmitido por ESPN, Disney Plus, La1 de TVE y RTVE Play. (Video: RFEF)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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