Desde el Estadio Santiago Bernabéu, juegan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE por , en el duelo válido por la vigésima novena jornada. ¿Dónde pasan el partido gratis online? Para toda Latinoamérica, este enfrentamiento estará disponible en ESPN, canal que podrás ver desde DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además del acceso de pago para verlo en streaming vía Disney Plus Premium. Si estás en España podrás mirarlo por Movistar LaLiga y DAZN, mientras que ESPN Deporte tiene los derechos para otros países de la región. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este domingo 22 de marzo desde las 3:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con seis horas más en España).

Real Madrid vs. Atlético de Madrid juegan en el Estadio Santiago Bernabéu y será televisado por ESPN. (Video: Real Madrid)
Real Madrid vs. Atlético de Madrid juegan en el Estadio Santiago Bernabéu y será televisado por ESPN. (Video: Real Madrid)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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