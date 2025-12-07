ESPN llevará a sus hogares (EN VIVO | EN DIRECTO) el vs. desde el Estadio Santiago Bernabéu, por la jornada 15 de 2025. El choque tiene lugar desde las 3:00 p.m. (horario en Perú, Ecuador y Colombia), con una hora más en Chile, Bolivia y Venezuela; y dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay. Además, puedes seguir la transmisión de ESPN para el territorio latinoamericano, sumado a su plataforma de streaming: Disney Plus. No te olvides que también podrás vivir a través de DAZN y Movistar LaLiga en toda España. Recuerda no ver señales piratas como Fútbol Libre TV, no lo recomendamos por su seguridad.

Real Madrid vs. Celta por LaLiga. (Video: Celta)
Real Madrid vs. Celta por LaLiga. (Video: Celta)

SOBRE EL AUTOR

Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.

TAGS RELACIONADOS