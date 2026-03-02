Desde el , Real Madrid vs. Getafe juegan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE por , en el duelo válido por la vigésima sexta jornada. ¿Dónde pasan el partido gratis online? Para toda Latinoamérica, este enfrentamiento estará disponible en ESPN, canal que podrás ver desde DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además del acceso de pago para verlo en streaming vía Disney Plus Premium. Si estás en España podrás mirarlo por Movistar LaLiga y DAZN, mientras que ESPN Deporte tiene los derechos para otros países de la región. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este lunes 2 de marzo desde las 15:00 horas (horario en Perú, con seis horas más en España).

ESPN y Movistar LaLiga transmiten el partido entre Real Madrid vs. Getafe. (Video: Real Madrid)
ESPN y Movistar LaLiga transmiten el partido entre Real Madrid vs. Getafe. (Video: Real Madrid)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

TAGS RELACIONADOS