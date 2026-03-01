Real Madrid vs. Getafe se enfrentan por la jornada 26 de LaLiga 2025-26, este lunes 2 de marzo en el Estadio Santiago Bernabéu (Madrid, España). ¿En qué canales transmitirán el partido y a qué hora iniciará la transmisión, dependiendo de la zona horaria? Revisa la información completa para que puedas disfrutar de este encuentro desde la comodidad de tu casa.

Un lunes de tensión por la cima de LaLiga. El Real Madrid recibe a Getafe en un duelo que a primera vista puede parecer desequilibrado por historia y nombres, pero que para los blancos encierra una necesidad concreta: recuperar terreno en la lucha por el título. Tras ceder el liderato ante el Barcelona en la última jornada, este encuentro en el Bernabéu no solo vale tres puntos, sino también una inyección de confianza para lo que resta de campaña.

El conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa consolidado en la segunda posición de la tabla, con un balance de victorias que lo mantiene cerca de la cima, busca reencontrarse con el triunfo tras una derrota inesperada frente a Osasuna y así no permitir que el Barcelona abra demasiada brecha en la lucha por el título español.

El Getafe llega a la capital con la misión de escalar posiciones. En el décimo tercer lugar de la clasificación y con puntos que le permiten respirar fuera de la zona de descenso (29), el equipo de José Bordalás encara el compromiso con la necesidad de sumar resultados sólidos que sostengan una temporada con altibajos.

Álvaro Arbeloa es el actual entrenador del Real Madrid. (Foto: Getty Images)

Los números hablan de un dominio madridista claro: en los últimos cinco enfrentamientos directos en LaLiga, el Real Madrid ha vencido en todos ellos, con marcadores que reflejan superioridad tanto ofensiva como defensiva. Además, en casa los blancos han ganado la mayoría de sus últimos encuentros, haciendo del Bernabéu un verdadero bastión para sumar puntos clave.

El ambiente en el Bernabéu será un ingrediente más en la previa: con un Real Madrid que ha mostrado una notable fortaleza en su estadio esta temporada —ganando la mayoría de sus partidos en casa— y un Getafe que lucha por afirmarse en sus travesías fuera de casa, la afición local espera ver a su equipo tomar la iniciativa desde el pitazo inicial.

Arbeloa afronta este duelo con varias bajas sensibles. La incertidumbre rodea a figuras como Eduardo Camavinga y Dean Huijsen, quienes arrastran molestias y su participación será confirmada poco antes del partido. A esto se suman ausencias confirmadas de jugadores clave como Kylian Mbappé y Jude Bellingham, lo que obliga al técnico madridista a buscar soluciones tácticas para mantener el rendimiento.

Por su parte, el conjunto azulón ha mostrado en tramos de la temporada una defensa organizada y un estilo pragmático que ha permitido resistir a rivales de mayor jerarquía. Si bien su producción ofensiva ha sido modesta, la solidez atrás y su orden estructural pueden convertirse en armas para complicar a los merengues si estos no encuentran ritmo desde el primer tiempo.

Kylian Mbappé no está disponible para este partido frente al Getafe. (Foto: Getty Images)

Real Madrid vs. Getafe: horarios del partido

El encuentro entre Real Madrid vs. Getafe se disputará este lunes 2 de marzo en el Estadio Santiago Bernabéu, programado para las 3:00 p.m. en horario peruano, con dos horas más en Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina y Chile, y seis horas más en España.

Real Madrid vs. Getafe: canales de TV en el mundo

La transmisión del partido entre Real Madrid vs. Getafe estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en Disney Plus Premium. En España se verá por Movistar LaLiga y DAZN. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Getafe en Perú?

Real Madrid vs. Getafe se podrá ver en Perú por la señal cerrada de ESPN, además de su versión de streaming en Disney Plus Premium.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Getafe en Argentina?

Real Madrid vs. Getafe se podrá ver en Argentina por la señal cerrada de ESPN, además de su versión de streaming en Disney Plus Premium.

ESPN tiene los derechos de transmisión para ver el partido entre Real Madrid vs. Getafe en Argentina, al cual también podrás acceder por el servicio de pago de Disney Plus Premium.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Getafe en Colombia?

Real Madrid vs. Getafe se podrá ver en Colombia por la señal cerrada de ESPN, además de su versión de streaming en Disney Plus Premium.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Getafe en Ecuador?

ESPN tiene los derechos de transmisión para ver el partido entre Real Madrid vs. Getafe en Ecuador, al cual también podrás acceder por el servicio de pago de Disney Plus Premium.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Getafe en Venezuela?

Real Madrid vs. Getafe se podrá ver en Venezuela por la señal cerrada de ESPN, además de su versión de streaming en Disney Plus Premium.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Getafe en España?

Real Madrid vs. Getafe se podrá ver en España por la señales de Movistar LaLiga y DAZN.

