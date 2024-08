Video y transmisión. Real Madrid vs. Las Palmas rivalizan (EN VIVO | EN DIRECTO) por la fecha 3 de LaLiga de España. El duelo está programado para iniciar a las 2:30 p.m. (hora peruana) desde el estadio Gran Canaria. Los dirigidos por Ancelotti quieren seguir en el camino del triunfo tras vencer a Valladolid. En el caso de los locales, quieren recuperarse de la caída ante Leganés. Si están en América Latina y no quieres perderte la transmisión, podrás verla a través de las señales de ESPN, SKY Sports y el servicio streaming de Disney Plus. Desde España la señal encargada es DAZN. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales pirata. Recuerda que en Depor te brindaremos el minuto a minuto más completo de todos.

Los goles de Real Madrid ante Las Palmas. (Video: Real Madrid TV)