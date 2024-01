Real Madrid vs. Arandina se enfrentan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por los dieciseisavos de final de Copa del Rey 2024, este sábado 06 de enero en el estadio Juan Carlos Higuero. El partido está programado para jugarse desde las 3:30 de la tarde (hora peruana, 9:30 p.m. en España) y será transmitido a través de las señales de ESPN, Star Plus, RTVE y HBO. Se trata del debut de la ‘Casa Blanca’ en la competición doméstica. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede traerte.

El equipo dirigido por Carlo Ancelotti llega a este duelo tras vencer por 1-0 a Mallorca en el Santiago Bernabéu, por la jornada 19 de LaLiga de España. El tanto del triunfo fue anotado por el defensor Antonio Rüdiger en el tramo final del juego. Con este triunfo, el cuadro ‘galáctico’ se mantiene como líder del torneo con 48 puntos, lo mismos puntos que el Girona, segundo lugar.

La buena noticia para el Real Madrid es que ya ha comenzado a recuperar jugadores lesionados para el segundo semestre de la temporada. En el reciente duelo ante Mallorca, el Vinícius Júnior volvió a jugar tras sentirse el pasado mes de noviembre con su selección. Aún le falta ritmo de competición, por lo que Ancelotti evaluaría darle minutos en el cotejo por la Copa del Rey.

Si hay un futbolista muy esperado por la afición madridista, ese es Arda Güler, quien por fin está apto para jugar seis meses después de su llegada al Santiago Bernabéu. La intención del técnico italiano es hacer debutar al jugador en la Copa del Rey, un escenario de menor exigencia que LaLiga o la Champions League. El turco aguarda su momento.

Arandina, por su parte, llegó a esta instancia tras vencer por 2-1 a Cádiz en diciembre de 2023. Se trata de un equipo que milita en la Segunda RFEF (cuarta división del fútbol español) y se ubica en el último puesto con diez puntos. No ha ganado ninguno de sus últimos diez partidos de liga (siete derrotas y tres empates). Y ahora le toca enfrentarse con el líder de la Primera División del fútbol español. Pinta demasiado complicado.





¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Arandina?

El partido Real Madrid vs. Arandina, por la Copa del Rey, está programado para jugarse este sábado 06 de enero desde la 3:30 de la tarde, en horario peruano y colombiano. En países como Argentina, Brasil, Chile y Uruguay comenzará a las 5:30 p.m.; mientras que en España a las 09:30 de la noche.





¿En qué canales ver Real Madrid vs. Arandina?

Real Madrid vs. Arandina se podrá ver a través de las señales de ESPN, STAR Plus y HBO en Latinoamérica. En tanto, en España será por La 1 y RTVE Play. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del partido.





Real Madrid vs. Arandina: ¿dónde se juega?





