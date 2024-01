Karim Benzema, una figura icónica en la historia reciente del Real Madrid, sorprendió a propios y extraños al abandonar el club blanco el pasado verano para embarcarse en una nueva aventura futbolística en Arabia Saudí. Sin embargo, el camino que eligió el delantero francés parece estar marcado por el arrepentimiento, según el análisis del exjugador y entrenador galo, Jean-Michel Larqué, quien ahora desempeña el papel de comentarista deportivo. En una reciente intervención en el programa de Rothen en la televisión francesa, Larqué expresó su opinión sobre la salida del ‘Gato’ del cuadro de Chamartín.

“Benzema se arrepiente. Por supuesto, cada uno hace lo que quiere, pero lograr que su salida fuera un éxito era importante”, afirmó Larqué en la TV francesa. El exjugador y comentarista lamentó que el delantero no haya optado por culminar su carrera en el club merengue, como había manifestado previamente.

La oportunidad estaba ahí para Benzema, quien había expresado su deseo de concluir su carrera en el Real Madrid. “Podría haber parado saliendo por la puerta grande, después de haber traído varios títulos y obtenido el Balón de Oro”, agregó Larqué. La decisión de unirse a un campeonato que Larqué califica como “artificial” llevó al ‘Gato’ a perder la oportunidad de sellar su legado de manera gloriosa en la entidad madridista.

El comentarista francés no se detuvo en sus críticas y señaló el impacto físico que ha tenido la experiencia en Arabia Saudí en el rendimiento de Benzema. “A veces veo los partidos de Arabia Saudí y ya no tiene piernas. El ocaso de una carrera es algo terrible. Es una batalla perdida. Ya no tiene ganas. Es una batalla perdida y siento que podría haber salido por la puerta grande. No lo hizo, es una pena”, lamentó Larqué.

¿Cuántos títulos ha ganado Benzema en el Real Madrid?





Pero si donde hay una marca en la que Benzema es el rey, es la de títulos. El francés con 25 títulos conseguidos con el Real Madrid, es el jugador que más trofeos colecciona en la historia del conjunto blanco.

Entre ellos cabe destacar las 5 Champions League, solo a una de las 6 conseguidas por Paco Gento, y las 4 Ligas de España. Además tiene 5 Mundiales de Clubes, 4 Supercopa de Europa y de España y 3 Copa del Rey, la última conseguida en mayo de 2023.





