Real Madrid vs. Athletic Club Bilbao se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS) este miércoles 21 de diciembre a partir de las 3:30 p. m. (hora peruana) por la jornada 19 de LaLiga Santander en el estadio San Mamés. El encuentro se transmite a través de la señal de ESPN 2 y STAR Plus (+), así como puedes ver el minuto a minuto del duelo por Depor.com

Los ‘Blancos’ se mantienen en el liderato con 43 puntos y, en el encuentro ante Cádiz, perdió una gran oportunidad de alargar la ventaja, pues empató sin goles. Por esa razón, la escuadra merengue esperan volver a saborear un triunfo ante Bilbao.

Real Madrid no contará con Isco ni Alaba ya se contagiaron de coronavirus. De la misma manera, Marcelo, Lunin, Rodrygo, Asensio y Gareth Bale tampoco jugarán por dar positivo. Modric dio negativo, sin embargo, aún presenta síntomas y guardará reposo.

Durante conferencia de prensa, Carlo Ancelotti lamentó estas ausencias. “Un partido muy difícil, que vamos a jugar en un ambiente que me gusta mucho. Tenemos bajas pero puede ser una oportunidad para nosotros para demostrar la calidad de la plantilla”, señaló.

El estratega italiano mencionó que Eduardo Camavinga y Federico Valverde podrán tener minutos en el cotejo ante Athletic debido a las bajas. “Cambiar el sistema, no sé. Es una buena pregunta. Nos ha dado mucho. Es verdad que no tenemos un extremo a la derecha y este sería el último motivo para jugar un 4-4-2 pero no estoy seguro”, señaló.

Real Madrid vs. Athletic Club: horarios

Perú: 15.30 horas

Argentina: 17.30 horas

Uruguay: 17.30 horas

Chile: 17.30 horas

Colombia: 15.30 horas

Ecuador: 15.30 horas

México: 14.30 horas

España: 21.30 horas

Real Madrid vs. Athletic Club: canales

Perú: ESPN 2

Argentina: ESPN 2

Uruguay: ESPN 2

Chile: ESPN 2

Colombia: ESPN 2

Ecuador: ESPN 2

Por su parte, Athletic Club se ubica en el décimo puesto con 24 unidades y llega motivado a este partido tras vencer por 3-2 a Real Betis en la fecha pasada. Óscar de Marcos le dio la victoria a su equipo a los 89 minutos.

Sin embargo, los ‘Rojiblancos’ no podrán contar con Ezkieta ni Berenguer que han dado positivo a la coronavirus. Estas bajas se suman a las de Iñigo Martínez y Unai Simon, quienes se contagiaron y se perdieron el cotejo ante los ‘Verdiblancos’.

En la previa del encuentro, el entrenador del Athletic, Marcelino García, destacó el trabajo de los delanteros del equipo rival. “Si pudiera elegir dos jugadores que no quisiera que jugasen serían Benzema y Vinicius, que entre los dos llevan 23 goles y no sé cuantas asistencias”, señaló.

“Si limitamos su participación tendremos más opciones, aunque por calidad, el estado de ánimo y el momento dulce que atraviesan pueden decidir el partido”, añadió.

Real Madrid vs. Athletic Club: posibles formaciones

Real Madrid: Thibaut Courtois, Nacho, Eder Militao, Ferland Mendy, Valverde, Toni kroos, Casemiro, Eduardo Camavinga, Eden Hazard, Karim Benzema y Vinicius Júnior.

Athletic Club: Julen Agirrezabala, Lekue, Yeray, Álvarez, Balenziaga, Vencedor, Dani García, Nico Williams, Muniain, Sancet y Raúl García.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR