Real Madrid vs. Athletic Club Bilbao se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS) por la fecha 9 de LaLiga Santander este miércoles 1 de diciembre desde las 3:00 p.m. (hora peruana). Sigue el minuto a minuto y las incidencias del partido por Depor, así como la transmisión del encuentro por la señal de ESPN y ESPN Play. Se espera un encuentro lleno de goles entre ambas instituciones.

Se viene un choque vibrante en el torneo español. Real Madrid se enfrentará al Athletic Club en el Santiago Bernabéu en partido aplazado en su día correspondiente a la novena fecha y llega con el ánimo en lo más alto tras su victoria 2-1 contra el Sevilla.

Real Madrid vs. Athletic Club: horarios

México - 2:00 p.m.

Perú - 3:00 p.m.

Ecuador - 3:00 p.m.

Colombia - 3:00 p.m.

Bolivia - 4:00 p.m.

Venezuela - 4:00 p.m

Paraguay - 5:00 p.m

Chile - 5:00 p.m

Argentina - 5:00 p.m

Uruguay - 5:00 p.m

Brasil - 5:00 p.m

El conjunto blanco, ya clasificado a octavos de final de la Champions, puede abrir un poco más la brecha al frente de la tabla respecto a sus inmediatos perseguidores, Atlético de Madrid y Real Sociedad, ambos a cuatro unidades.

Respecto al partido en el Santiago Bernabéu ante el conjunto vasco, Ancelotti señaló que el belga Eden Hazard estará con el equipo, aunque “tiene que mejorar su condición. Tener minutos es claro porque va a mejorar. Tiene que aguantar el momento para tener más minutos y jugar más”.

Además Carletto indicó que “el Athletic encaja pocos goles porque es un equipo que trabaja muy bien el aspecto defensivo, intenta presionar arriba, es un equipo compacto bien organizado atrás. El trabajo de Marcelino en todos los equipos que ha entrenado es el de un entrenador que da una identidad muy clara. El partido nos exige mucho, como el Sevilla. Debemos tener claridad ofensiva y un buen equilibrio porque ellos son verticales”.

Po otro lado, el Athletic Club llega a Madrid en octavo puesto de la tabla y como ‘Rey’ del empate con ocho tablas en 14 partidos, comenzó bien el campeonato pero ha perdido fuelle las últimas semanas, con cuatro empates y una derrota en las cinco últimas fechas.

Real Madrid vs. Athletic Club: canales de TV

México - Blue to Go Video Everywhere

Perú - ESPN2, Star+

Ecuador - ESPN, Star+

Colombia - ESPN, Star+

Bolivia - ESPN2, Star+

Venezuela - ESPN2, Star+

Paraguay - ESPN2, Star+

Chile - ESPN2, Star+

Argentina - ESPN2, Star+

Uruguay - ESPN2, Star+

Brasil - Now Net e Claro

Los vascos vienes de conceder un empate en San Mamés ante el Granada en un partido en que fue expulsado el central internacional español Iñigo Martínez, quien no estará en el Bernabéu.

El partido, entre ambos equipos que siempre han militado en la máxima categoría del fútbol español, fue aplazado en su día por la convocatoria de los jugadores sudamericanos del club blanco con sus selecciones para las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022.

Real Madrid vs. Athletic Club: antiguos enfrentamientos

16.05.21 - Athletic Club 0:1 Real Madrid

14.01.21 - Real Madrid 1:2 Athletic Club

15.12.20 - Real Madrid 3-1 Athletic Club

05.07.20 - Athletic Club 0:1 Real Madrid

22.12.19 - Real Madrid 0:0 Athletic Club

Real Madrid vs. Athletic Club: ubicación





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.