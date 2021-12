Kylian Mbappé es uno de los mejores delanteros del planeta. Lo demuestra cada fin de semana con sus goles y jugadas de fantasía en el PSG. Sin embargo, en opinión de Zlatan Ibrahimovic, exfutbolista del Paris Saint-Germain, el nacido en Bondy ya necesita cambiar de club, uno mucho más estructurado que el francés. Para el delantero sueco del AC Milan, el lugar ideal para ‘Kiki’ es nada menos que el Real Madrid, equipo con el que se le ha vinculado en los últimos meses y al que habría decidido irse una vez termine su contrato en el Parque de los Príncipes.

“Mbappé necesita un ambiente con una estructura más sólida, como el del Real Madrid. Pero luego le dije al presidente del PSG que no le vendiera”, dijo Ibrahimovic en una entrevista con el diario italiano ‘Corriere della Sera’.

Ibrahimovic se refirió a la situación de Mbappé, cuyo contrato con el PSG expira el próximo junio y que ya pidió a su club que le traspasara este verano al Real Madrid, sin que los dos clubes pudieran cerrar un acuerdo.

En la entrevista, el delantero sueco también volvió a analizar su problemática relación con el técnico español Pep Guardiola, un hombre que, en su opinión, no ama “a los jugadores con carácter”.

“Guardiola nunca me entendió. Quería programar todo lo que yo tenía que hacer. Quería hacer jugadas de instinto, pero luego pensaba en lo que quería él y cambiaba. De esa manera, pensaba demasiado”, afirmó Ibrahimovic.

“A Guardiola no les gustan los jugadores con carácter. Yo me había convertido en un problema y como él no podía resolverlo, lo resolví yo, yéndome”, agregó.

Ibrahimovic jugó con Guardiola en el Barcelona en el curso 2009-2010 y se fue el año siguiente al Milan, tras marcar 16 goles en la Liga. Compartió el vestuario con el argentino Lionel Messi, un jugador que “vive por el fútbol” y con el que tuvo una relación profesional.

Dijo que prefiere Messi al portugués Cristiano Ronaldo porque fue compañero del argentino, aunque subrayó que, en su opinión, el más grande de siempre es el brasileño Ronaldo Nazario.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.