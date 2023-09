¡Es el duelo de la jornada! Real Madrid vs. Girona chocan EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / GRATIS vía ESPN, Star Plus, Movistar y Sky Sports por la fecha 8 de LaLiga de España. Este compromiso está programado para jugarse el sábado 30 de septiembre desde las 11:30 a.m. (horario en Perú, 6:30 p.m. en España), y se disputará en el estadio Montillivi. Recuerda que puedes seguir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, estadísticas, alineaciones y todas las incidencias en la web de Depor.

La ‘Casa Blanca’ llega a este duelo tras vencer por 2-0 a Las Palmas en el estadio Santiago Bernabéu. Los goles fueron anotados por Brahim Díaz y Joselu. Fue un triunfo importante porque sirvió para levantarse tras la dura derrota (3-1) que sufrió ante Atlético Madrid en el Cívitas Metropolitano.

La buena noticia para el Real Madrid es que Vinícius Júnior ya volvió a las canchas tras recuperarse de una lesión. Eso sí, tuvo algunas discusiones con Carlo Ancelotti durante el duelo ante Las Palmas. Esto debido a que el DT italiano le pedía que juegue más abierto en el campo, pero el brasileño no le entendía. “No puedes jugar así, no se puede jugar así”, le dijo ‘Carletto’ en un momento.

El cuadro madridista tiene 18 puntos en siete fechas disputadas. Consiguió seis victorias y solo una derrota. En caso de ganar en el estadio Montillivi, el equipo blanco superaría en la tabla de posiciones al Girona, que tiene 19 puntos en la misma cantidad de partidos. Se viene un duelo interesante por la liga española.

Real Madrid vs. Girona: horarios del partido

Perú: 11:30 a.m.

Colombia: 11:30 a.m.

Ecuador: 11:30 a.m.

Argentina: 1:30 p.m.

Chile: 1:30 p.m.

Brasil: 1:30 p.m.

Paraguay: 12:30 p.m.

Venezuela: 12:30 p.m.

Bolivia: 12:30 p.m.

España: 6:30 p.m.

Girona, por su parte, llega a este compromiso tras un inicio de temporada histórico. Consiguió 19 puntos de 21 posibles y se ubica la parte alta de LaLiga. En su último encuentro, venció por 2-1 a Villareal en el estadio de la Cerámica. Una jornada anterior, en Montilivi, derrotó por 5-3 al Mallorca. Está en un gran momento.

“El Madrid hace muchas cosas bien. Los datos dicen que son primeros en muchos conceptos del juego, es un equipo que llega con muchos jugadores al área rival y es complicado de analizar sin pensar que sufriremos en muchas fases. Tenemos una idea clara de como jugar pero seguro que nos dominarán aunque no hemos perdido nunca la identidad en las siete anteriores jornadas”, comentó el entrenador del Girona, Míchel Sánchez.

Real Madrid vs. Girona: canales de TV

El esperado partido entre Real Madrid y Girona se podrá ver a través de los canales ESPN 2, Star Plus, Movistar Plus y SKY Sports para todos los países de América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que también puedes seguir el minuto a minuto y las incidencias del encuentro en la web de Depor.

Real Madrid vs. Girona: ¿dónde se juega?





