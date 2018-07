Tal parece que Gareth Bale y Vinicius Junior serán dos de las cartas de gol del Real Madrid - junto a Karim Benzema - para esta temporada. Miles de hinchas del cuadro merengue se esperanzan en ellos con mensajes en Facebook debido a la salida de Cristiano Ronaldo rumbo a Juventus. No llegaría Harry Kane ante la negativa del Tottenham de vender a su gran estrella.

Justamente, el atacante galés y su par brasilero se entrenaron este sábado previo al viaje merengue a Estados Unidos para la serie de amistosos que tienen preparados por la International Champions Cup 2018. Dejaron un par de 'delicadezas' para deleite de los fanáticos blancos. Son viral.

Primero, Bale tomó la pelota y de un tremendo zurdazo la puso a un lado imposible para el portero Kiko Casilla. El ex arquero del Espanyol tan solo tuvo que seguir la pelota con su mirada, en imágenes que ya son viral en Facebook. Apunta la puntería ya que sería titular con el técnico Ernesto Valverde.

Luego llegó el turno del ex Santos de Brasil. Si bies cierto que es zurdo, con un derechazo colocado no tuvo problemas para marcar un golazo. En los entrenamientos, los medios españoles destacaron que se ha entendido a la perfección con Benzema, por lo que parecería que no iría al Castilla, si no directo al primer equipo.

Se recuerda que Real Madrid se enfrentará este martes 31 de julio al Manchester United. Luego chocará ante Juventus y posteriormente contra la Roma como preparación para perfilar el partidazo ante Atlético por la Supercopa de Europa 2018.