Lautaro Martínez es uno de los grandes objetivos del Barcelona para el mercado de fichajes de verano. Es por eso que para terminar de convencerlo de mudarse al Camp Nou en la siguiente temporada, los azulgranas no han dudado en ofrecerle un contrato de 10 millones de euros por temporada.

Así lo ha revelado este domingo el periodista italiano Nicolo Schira, quien además informó que con dicho monto, el Barcelona pretende dejar fuera de carrera al Inter de Milán y su intento por renovar el contrato del delantero argentino con un sueldo de apenas cuatro millones cada año.

Actualmente, Martínez percibe dos millones de euros por temporada en el Inter de Milán. Si bien llegó desde Racing Club por casi 30 ‘kilos’, no firmó un contrato de cifras estratosféricas, algo que no quiere que se repita en su próximo equipo. Es por eso que no dudaría en aceptar la oferta del Barcelona.

Además de los cuatro millones de euros que le ofrece a Lautaro, el Inter quiere que el delantero renuncie a su cláusula de rescisión calculada en 111 millones, lo que haría que el club lombardo fije el monto de salida a su antojo. Definitivamente, nada conveniente para el ‘Toro’.

La fórmula para su fichaje

Según el diario ‘Sport’, el Barcelona ya sabe cómo fichar al delantero argentino. A los azulgranas no les quedará otra opción que poner jugadores sobre la mesa para abaratar la cláusula de 111 millones de euros que tiene Lautaro en el Inter de Milán.

El equipo lombardo gusta de jugadores como Arthur, Ivan Rakitic y Arturo Vidal, por lo que el intercambio de figuras sería la clave para afrontar la llegada de Lautaro. No se descarta que, además de los citados futbolistas, el Barça tenga que hacer otro pago para cubrir el monto de la cláusula del de Bahía Blanca.





