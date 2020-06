El FC Barcelona sueña con el regreso de uno de los entrenadores más exitosos de toda su historia: Josep Guardiola. Según el diario inglés ‘Daily Express’, los azulgranas intentarán fichar al de Santpedor siempre y cuando el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ratifique la sanción al Manchester City de no jugar competiciones europeas.

En Camp Nou saben que las cosas no están yendo bien con Quique Setién en el banquillo. Es por eso que, más allá de cómo termine la temporada, los azulgranas quieren por lo menos intentar el regreso de Guardiola, quien fue entrenador de los de la Ciudad Condal durante cuatro años.

Según la citada fuente, todo dependerá de lo que resuelva el TAS en las próximas semanas. Si el Tribunal confirma que el City no jugará la Champions o Europa League en las siguientes dos temporadas, el Barça irá con todo a por los servicios de Josep Guardiola.

El pasado 14 de febrero, la UEFA castigó al club inglés con dos años de exclusión de las próximas competiciones europeas 2020/21 y 2021/22, más una multa de 30 millones de euros, por infracciones en la regulación del Fair Play Financiero.

En el Barcelona estarían confiados en que el TAS resolverá en contra del Manchester City y prepararían un encuentro para convencer a Guardiola de volver a Camp Nou tras ocho temporadas. Si consigue su llegada, Bartomeu rescindiría el contrato de Setién sin problemas.

En Inglaterra informan así sobre el interés del Barcelona en Pep.

Guardiola lo descartó hace un tiempo

El actual entrenador del Manchester City negó en abril del año pasado que la idea del FC Barcelona haya pasado por su cabeza, por lo que la labor de convencer al de Santpedor no será fácil para los ‘Culés'.

“Volveré a Barcelona tarde o temprano, pero al Barça, y como presidente, olvidaros. Uno, para ser presidente, se ha de estar preparado y tener conocimientos de muchas cosas y yo no los tengo. Yo intento ser buen entrenador, que mal no me ha ido en la última década, pero presidente no. Volveré a vivir en Barcelona tarde o temprano; es lo único que puedo garantizar”, afirmó en rueda de prensa.

Cabe recordar que Guardiola vivió una gran etapa al frente del cuadro blaugrana entre el 2008 y 2012. En todo ese tiempo, Pep consiguió dos Champions League, dos Supercopas de Europa, dos Mundiales de Clubes, dos Ligas de España, dos Copas del Rey y tres Supercopas de España.





