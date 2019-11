Cualquier cosa puede pasar. Alabado por algunos y criticado por muchos otros, el futuro de Ernesto Valverde al frente del banquillo del Barcelona es aún incierto. Sin embargo, este domingo, el director deportivo del club, el francés Éric Abidal, dijo que la continuidad del entrenador ‘culé’ dependerá de él mismo.

En una entrevista que publicó hoy el diario ‘Sport’, Éric Abibal subraya que “Ernesto Valverde dirá si ésta va a ser su última temporada en el Barça”, equipo con el que firmó una renovación de contrato hasta el 30 de junio de 2020 con opción a una temporada más, con cláusula de salida por las dos partes.

Valverde no la pasa muy bien en el Barza. Las criticas son constantes. El equipo no ha mostrado aún su mejor versión futbolística y los últimos resultados tanto en LaLiga Santander como en la Champions League no convencen. Su salida para muchos es cuestión de días o meses, aunque esto es un completo misterio.

En la misma línea, Abidal admitió también que el presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, “está hablando con los agentes de Lionel Messi para cerrar su renovación”, después de que hace unos meses se supiese que el jugador tenía la posibilidad de abandonar el club al final de cada temporada.

¿De quién más habló Abidal?

Abidal no fue ajeno a los fichajes. Acerca de Neymar, y ante la inminente apertura del mercado de invierno, el ejecutivo del Barcelona admitió: “Ahora no descartamos su fichaje”. Por su parte, de su compatriota Antoine Griezmann, el francés señaló: “Sabe que no está a su nivel. Hablo mucho con él. Hay que tener paciencia”.

MÁS NOTICIAS EN EL MUNDO