El empate (2-2) entre FC Barcelona y Atlético de Madrid dejó un par de cosas claras: que el club azulgrana ha quedado con pocas chances de ganar LaLiga Santander y que Antoine Griezmann cada vez cuenta menos para el entrenador Quique Setién, quien solo le dio cuatro minutos de juego al francés en Camp Nou.

El delantero galo fue suplente y saltó al campo solo para el descuento en un hecho que para muchos es una falta de respeto para un jugador de la talla de Griezmann. Según el DT del Barça, entiende la molestia, pero descarta que vaya a disculparse con el campeón mundial en Rusia 2018.

“A Griezmann le veo bien, pero no pueden jugar todos. Es verdad que en ese momento no es lógico sacarlo. Estaba la opción de no sacarlo, pero siempre piensas que al final un jugador así te puede hacer algo”, explicó el técnico azulgrana en Movistar+ tras el empate en Camp Nou.

“Normalmente no hago cambios tan tarde si no es para perder tiempo. Confías que un jugador como él tenga una acción puntual que te gane el partido. Sé que es duro. Mañana hablaré con él. No le pediré disculpas, pero entiendo que se pueda sentir mal y yo también me siento mal por él porque es un gran futbolista y una gran persona”, agregó.

Se le va LaLiga

“Es una pena porque cada vez lo tenemos más complicado, dejarnos estos puntos supone que nos alejamos de la posibilidad del título, pero hay que seguir trabajando”, dijo Quique Setién.

Rescata lo positivo ante el ‘Aleti'

“Es verdad que no hemos podido hacerle daño, pero nos hemos puesto dos veces por delante. No es fácil jugar contra jugadores como los suyos, muy disciplinados y defensivamente muy fuertes, pero estoy contento con el trabajo que ha hecho el equipo”, dijo.





