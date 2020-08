Llego al FC Barcelona en el 2015, avalado por su gran paso por el Atlético de Madrid, donde lideró en la conquista de una Liga, una Copa y una Supercopa de España. Incluso, llegó a rebajarse el sueldo para vestir de azulgrana, pero nada de ello le sirvió para rendir dentro del campo de juego. Arda Turan, que hoy intenta resurgir en el Galatasaray, ha culpado a su extécnico culé Ernesto Valverde de su mal paso en el Camp Nou.

El turco considera que Valverde no le dio el rol que se merecía tras su etapa en el Atlético. “Me fui al Barcelona como el número diez del Atlético de Madrid, como un jugador importante. Yo también conseguí un papel importante, pero luego, cuando llegó Valverde, me hizo sentir insignificante”, afirmó en una entrevista que recogen medios españoles este jueves.

Turan también dejó en claro que salir en calidad de cedido fue su decisión, pues no se sentía valorado en el Barza. “Ya sea el Barcelona o el equipo más importante del mundo, no puedo continuar donde no estoy contento. El dinero nunca fue importante para mí. La decisión de irme es completamente mía. Nadie, ni siquiera Valverde, me dijo: ‘Arda, vete de aquí’”, admitió.

El centrocampista insistió en que las cosas para él pudieron ser de otro modo. “Llegó un momento que tras Messi, Suárez y Neymar, mis estadísticas eran las mejores, pero Valverde no me dio oportunidad de jugar ni un minuto, incluido en los partidos amistosos”, apuntó.

De regreso a Turquía

El centrocampista jugará esta temporada en el Galatasaray, equipo donde empezó su carrera hace nueve años, en esta ocasión con un contrato de un año con opción de alargarlo una segunda temporada.

En el club estambulí coincidirá de nuevo con ‘El Tigre’, el delantero colombiano Radamel Falcao, con el que jugó en el Atlético de Madrid entre 2011 y 2013.

