Las pocas oportunidades de Paco Alcácer en Barcelona provocaron que el delantero español pida su salida del cuadro culé para marcharse al Borussia Dortmund. Y vaya que la decisión del atacante fue la ideal ya que ha sido clave en el elenco alemán con goles para sumar puntos en la Bundesliga este temporada.

Este lunes, Paco Alcácer dio una entrevista a la televisión española TVE y allí habló de todo sobre su pasado en Barcelona y el gran momento en el campeonato alemán de primera división. Tiene claro que no se arrepiente de haber salido de la dirección técnica de Ernesto Valverde.

"No me arrepiento en lo absoluto. Aprendí bastante en los dos años que estuvo en el 'Barza' y saqué conclusiones. No le guardo rencor a nadie y hay que seguir trabajando para lo que se viene. La confianza que me han dado en el Dortmund ha sido clave", sostuvo Alcácer.

Asimismo, habló sobre quien es el mejor jugador del mundo, para él. "He compartido bastante con Messi y las cosas que hace en los entrenamientos no las hace nadie. Es el mejor", añadió.

Como se recuerda, Paco Alcácer tiene siete tantos en la presente campaña de la Bundesliga, lo cual ha permitido que su actual club se ubique como puntero del torneo local con 20 puntos, tres unidades más que el Monchengladbach.