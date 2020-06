Arthur Melo pasó exámenes médicos con la Juventus y en las próximas horas será anunciado como refuerzo. Si bien el brasileño ya tiene todo arreglado con el club italiano, aún tiene cosas que resolver con el FC Barcelona. Sin embargo, el ex Gremio evalúa declararse en rebeldía, publica este domingo el medio ‘Calciomercato’.

Según la citada fuente, Melo, en su llegada a Turín, expresó con su entorno un profundo malestar por la forma en que se manejaron las cosas con el club. Existe un resentimiento contra el Barcelona, pero también con el entrenador Quique Setién por la conferencia de prensa que le dedicó el último viernes.

“No es el primero ni el último jugador que ficha con unas grandes ilusiones y expectativas y al final no fructifican por lo que sea. No sé si va a pasar con Arthur o no, pero le pasa a muchos equipos y a muchos jugadores. Nunca sabremos si está bien hecha la operación o no”, comentó el cántabro en rueda de prensa.

Semejante palabras y el maltrato del Barcelona han hecho que Arthur Melo medite no jugar más con el equipo azulgrana en lo que queda de temporada. A los siete partidos de LaLiga Santander, habrá que sumarle la participación de los de la Ciudad Condal en la fase final de la Champions League (agosto).

En el trueque entre Arthur Melo y Miralem Pjanic, Barcelona y Juventus dejaron claro que cada jugador deberá terminar la temporada con su respectivo club. Así será, pero probablemente sin el brasileño en cancha.

Arthur llegó al Barcelona en 2018. (AFP)

Detalles de la operación

Según diferentes informaciones, no confirmadas por el club catalán, la operación supondría una plusvalía de diez millones de euros para los azulgrana.

En la misma, Arthur (23 años) estaría tasado en 80 millones de euros y Pjanic (30) en uno setenta. El acuerdo es inminente. En cualquier caso, ambos jugadores se incorporarían a sus nuevos equipos una vez haya finalizado la actualidad temporada, puesto que Barça y Juventus tienen compromisos ligueros y también en la Liga de Campeones.

TE PUEDE INTERESAR