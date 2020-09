Arturo Vidal se acerca a Inter de Milán. El mediocampista chileno llegó a un acuerdo con FC Barcelona para poder dejar la institución de manera gratuita y sumarse lo más pronto posible a las filas del elenco dirigido por Antonio Conte, que ya lo espera en Italia.

Según dio a conocer Mundo Deportivo, el ‘Rey Arturo’ tuvo una reunión el último viernes, en el que se limaron detalles de su salida de la institución de Cataluña.

El mediocampista chileno ya fue dirigido por Conte, por lo que no tendrá problemas en acoplarse a la idea de juego que uno de los equipos más populares de la Serie A propondrá desde el comienzo de la próxima temporada en el país europeo.

Arturo Vidal no tuvo mucha continuidad en FC Barcelona y no entró en los planes de Ronald Koeman, por lo que caerá como anillo al dedo en Inter de Milán, club que se arma de la mejor manera para volver a ser protagonista de la Champions League, certamen en el que no es animador hace muchos años.

El tira y afloja del FC Barcelona y Arturo Vidal

De acuerdo a información del medio italiano la ‘Gazzetta dello Sport’, el Barcelona estaba exigiendo cobrar una compensación económica por Arturo Vidal, ya sea en variables, pero que el club italiano no estuvo dispuesto a aceptar.

En el Camp Nou entiendían que si Arturo Vidal quiere marcharse libre para facilitar las cosas al Inter de Milán, debía resignar lo que le quedaba de sueldo hasta el 30 de junio, pues así será el club lombardo quien podría compensárselo con una ficha a medida.

TE PUEDE INTERESAR