A finales de enero, Carles Pérez vio como el FC Barcelona prescindía de él y tuvo que buscarse su futuro en la Roma. En una entrevista, el jugador asegura que la decisión del club azulgrana le dolió, pero que ahora está muy bien en el equipo italiano y que hay vida más allá de la institución catalana.

“Desde cadete he tenido ofertas para irme del Barça, algunas de ellas de Inglaterra. Hasta cuando estaba en el Barça B tuve ofertas de equipos de Primera y siempre dije que no porque quería llegar al primer equipo. Después tuve mis oportunidades y creo que las aproveché tanto como pude”, empezó diciendo Pérez a EFE.

“Para mí fue una sorpresa que después decidiesen prescindir de mí, considero que no me lo merecía. Pero tampoco quiero retraer nada, es algo que pasó hace muchos meses. Ahora estoy en la Roma, uno de los mejores equipos de Italia”, agregó el canterano de los ‘blaugranas'.

Carles Pérez dejó el Barcelona a inicios del 2020 para firmar por la Roma. (Foto: AFP)

Carles Pérez negó que la irrupción de Ansu Fati haya terminado en su salida del equipo. Para el hoy jugador de la Roma, probablemente se haya tratado de un tema de dinero.

“No, yo nunca lo he visto así. Al final yo juego a pierna cambiada en la derecha y él hace lo mismo en la izquierda. En todo caso, yo tendría que haberme discutido el puesto con Dembélé o con Messi, que en este caso no sería discutir nada sino aprovechar los minutos que dejara libres. Yo siempre he dicho que Ansu Fati es un gran jugador y que tiene un nivel para hacer algo muy grande en el mundo del fútbol”, dijo.

“A día de hoy aún no entiendo lo que pasó. O el club necesitaba dinero o hay algo más que se me escapa. Pero ya es pasado. En su momento sí que me preocupó porque es jodido dejar el Barça y dejar de ver a tu familia y amigos. Desde entonces de mi entorno cercano solo he visto a mis padres”, finalizó.





TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO