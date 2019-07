No hizo la de Figo: Carles Puyol reveló cuántas veces Real Madrid lo buscó para dejar Barcelona

Carles Puyol fue un jugador que lo dio todo y ganó todo con la camiseta del Barcelona en el pecho. Muchos aún tienen en la mente cuando fue titular en el partido que los culés golearon 6-2 al Real Madrid en el mismísimo Estadio Santiago Bernabéu. Aunque, el recio defensa tuvo la chance de pasar al conjunto blanco.

Así lo reveló el ex zaguero del Barcelona en entrevista con la cadena española TV3. Este miércoles se dio un adelanto de la conversación completa que será emitida este jueves en la que Carles Puyol reveló cuántas veces tuvo la chance de jugar en el Real Madrid.

"Fueron hasta dos ocasiones en las que el Madrid me buscó. Yo ya estaba en el mejor club del mundo, quería seguir ganando títulos y por eso me quedé. La primera fue en la temporada después a mi marcaje a Luis Figo (2001-02). Después vino cuando Camacho llegó al Madrid. Me quisieron a mí y a Ronaldinho", sostuvo Puyol.

Asimismo, confesó cuál es el título que más le gustó ganar, más que el Mundial 2010 con la Selección de España. "El título que más sentí fue la Champions que obtuve en 2006 en París contra Arsenal", añadió.

Hay que tener en cuenta que Carles Puyol pasó por las canteras del Barcelona y llegó al primer equipo para la campaña 1999-2000. En 2014, en rueda de prensa, anunció su retiro como futbolista profesional.

