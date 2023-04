Barcelona se encuentra muy bien posicionado en la pelea del título por LaLiga. El cuadro azulgranas es líder con 11 puntos de ventaja ante Real Madrid y parece que se quedará con el máximo trofeo y el único que le queda por disputar en la temporada. Por esta razón, ya piensan en lo que será la próxima y no solo en tema de transferencias porque en los próximos días llegará la licencia para jugar la Champions League 2023/2024 a pesar del ‘Caso Negreira’.

De acuerdo a la información publicada en ‘Mundo Deportivo’, el Comité de la UEFA es el encargado de enviar licencia y tiene en su lista a Barcelona. Había ciertas dudas por el estallido del ‘Caso Negreira’ y la investigación de la UEFA, pero parece que todo estará en orden.

Explica el rotativo catalán que no hay motivo, al menos de momento, para dejar al Barça sin esa licencia. Es es el primer paso para que los ‘culés’ puedan jugar la máxima competición europea. De esta manera, también comenzarían a pensar en los nuevos jugadores.

El Comité disciplinario, una vez concluida la investigación de la UEFA y si observara alguna ilegalidad, podrían llegar a desestimar la participación del Barça en la Champions, pero ya en una etapa más avanzada. Dicho de otro modo, el organismo europeo no tiene ahora mismo ninguna prueba para dejar al Barça sin la licencia.





¿Qué debe pasar para hacer efectiva una sanción?

‘Mundo Deportivo’ señala que la UEFA necesita tener pruebas contundentes para demostrar que el club ha cometido ciertas irregularidades y no puede ser parte de la próxima competencia. De no encontrarlo, no arriesgarán a “una decisión tan controvertida”.

El primer paso para que el Barça pueda participar en la Champions es esta licencia y la tendrá antes del 15 de mayo. Además, RFEF ya le comunicó a la entidad ‘culé’, al igual que al resto de equipos, los plazos de inscripción para la siguiente edición de la competición europea.





