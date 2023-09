Ousmane Dembélé dejó atrás una etapa de seis años en el FC Barcelona este mercado de fichajes de verano para unirse a las filas del Paris Saint-Germain en una transferencia que sin duda generó polémica. Su marcha fue objeto de muchas especulaciones y críticas, pero ahora, durante una concentración de la selección francesa, el veloz extremo galo ha hablado públicamente sobre los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión. Sus palabras han dejado claro que no guarda un recuerdo especialmente cálido de su antiguo club.

El traspaso de Dembélé al PSG se llevó a cabo mediante una cláusula de su contrato de renovación, y el Barcelona recibió alrededor de 35,4 millones de euros por este movimiento. Sin embargo, en lugar de aprovechar la oportunidad para hablar positivamente de su exequipo, Dembélé optó por hacerlo de una manera más crítica.

Uno de los aspectos fundamentales que influyó en su decisión fue la presencia de Luis Enrique como entrenador en París: “¿Por qué fiché por el PSG? Hablé con el entrenador y el presidente Al-Khelaïfi. Ellos me contaron el proyecto y volver a jugar en Francia también me hacía ilusión. Todo está bien en el PSG, tenemos un gran entrenador y el discurso del presidente me gustó”, explicó Dembélé en entrevista con Téléfoot.

Además, elogió el nivel de la selección francesa, donde ha tenido la oportunidad de crecer como jugador: “El equipo en el que más he aprendido. El colectivo es muy bueno. Todas las posiciones están dobladas con jugadores de calidad que juegan en los mejores equipos del mundo. Hay mucha competencia, pero eso es bueno para el equipo y presiona para que todos demos el máximo”.





Dembélé y los aspectos a mejorar





Una declaración que contrasta con su experiencia en el Barcelona, donde compartió vestuario con estrellas de renombre. Sin embargo, Dembélé también mostró autocrítica al admitir que necesita mejorar su capacidad de definición.

En sus propias palabras: “¿La definición? Tengo que mejorarla. Hay mucha competencia, por ejemplo, en la selección francesa. Necesito dar la vuelta a la tortilla y marcar goles”. Estas declaraciones sugieren que el extremo está decidido a crecer como jugador en su nuevo club.

Las declaraciones de Ousmane Dembélé sobre su salida del FC Barcelona, aunque no directamente críticas, dejan entrever cierta insatisfacción con su experiencia en el club catalán.





Así se despidió Dembélé de los hinchas de Barcelona.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR