Lionel Messi mantiene en vilo a los hinchas de la selección argentina después de someterse a exámenes médicos, buscando descartar cualquier lesión que lo aqueje. Esto sucede después de que el astro sudamericano solicitara el cambio en el encuentro ante Ecuador el jueves pasado, dejando a todos preguntándose si estará en condiciones de viajar a Bolivia para la segunda fecha de las Eliminatorias 2026. El crack del Inter Miami se presentó en una clínica en Buenos Aires para someterse a pruebas que finalmente determinarán si estará o no el próximo martes en el Hernando Siles.

Las imágenes difundidas por el canal TyC Sports mostraron a una multitud de personas congregadas en las puertas del centro médico en un acto de apoyo y cariño hacia el ídolo argentino. Sin embargo, hasta el momento no ha habido una declaración oficial por parte de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que revele la gravedad de la dolencia que llevó a Messi a pedir el cambio.

El equipo albiceleste está programado para viajar a Bolivia este domingo, donde se enfrentarán a la selección local el martes en La Paz. Antes de la partida, el entrenador Scaloni brindará una conferencia de prensa en la que se espera que aclare la situación del astro argentino y su posible participación en el crucial partido.

“Él mismo me pidió el cambio. Si no hubiera sido así, no lo habría sacado. Evaluaremos su condición más adelante para ver qué le sucede. Hasta el momento, no sé qué problema tiene Leo. Pidió ser sustituido porque sintió algo en su cuerpo. Mañana (viernes) le realizarán los estudios correspondientes, y si todo está bien, viajará. En caso contrario, analizaremos qué hacer”, expresó el entrenador.

A pesar de las expectativas, los resultados de las pruebas médicas realizadas aún no han sido divulgados, manteniendo en incertidumbre a los seguidores de Messi y la selección argentina. Cabe destacar que, previo a su solicitud de cambio el otro día, Lionel había estado tocándose la zona posterior de su muslo derecho, lo que generó preocupación sobre una posible lesión muscular.





Lionel Messi marcó un gol de tiro libre para la victoria de Argentina sobre Ecuador. (Foto: Getty Images)





¿Cómo van las Eliminatorias al Mundial 2026?





En cuanto a las Eliminatorias sudamericanas, Brasil, Uruguay, Argentina y Colombia lideran la tabla con 3 puntos cada uno, después de sus respectivas victorias en la primera jornada. La incertidumbre sobre la participación de Messi en los próximos partidos podría tener un impacto significativo en la búsqueda de Argentina por clasificar al torneo mundialista.





