El director general (CEO) del FC Barcelona, Ferran Reverter, ha explicado este miércoles los resultados de la ‘Due Diligence’ encargada por el club para saber la situación financiera en marzo de este año, cuando entró una Junta Directiva presidida por Joan Laporta que se topó con 1.350 millones de euros de deuda y una situación de quiebra, con posibilidad de haberse disuelto el club de haber sido una SAD. E incluso, con la posibilidad de haberse ido a la Segunda.

El club azulgrana ha hecho público este miércoles que tiene una deuda de 675 millones de euros netos con entidades financieras, 667 millones más que en año 2017. Y en España apuntan que debió haber baja administrativa.

Según recuerda el portal ‘Defensa Central’, el último descenso administrativo en LaLiga Española fue el del Elche en el año 2015. El club alicantino tenía una deuda con la Agencia Estatal de Administración Tributaria por 8,8 millones de euros y terminó descendiendo a Segunda División a pesar de los méritos deportivos por la suma de esa deuda con la falta de avales y el impago a futbolistas por valor de 7 ‘kilos’.

Un equipo con una deuda total de 15,8 millones de euros descendió de forma administrativa hace solo seis años. Mientras tanto, al Barcelona con una deuda de 675 millones de euros, 42 veces mayor que la de los ilicitanos, permaneció en Primera.

“No sé si lo peor está por salir o no. Pero ya hemos explicado muchas cosas para entender lo que ha pasado en el Barça estos años. Si saldrán más cosas no lo sé y habrá que esperar”, se sinceró el CEO del club.

Por otro lado, el impacto de la COVID-19 provocó unas pérdidas de 43 millones en la temporada 2019/20 y de 65 millones durante se primeros nueve meses del ejercicio 2020/21. “Por lo tanto, sin el impacto de la COVID-19, los resultados habrían sido negativos igualmente en los dos ejercicios”, defendió Reverter.

