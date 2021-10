México enfrentará este jueves a Canadá por una nueva jornada de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 y los ojos estarán puestos sobre Raúl Jiménez. El atacante de Wolverhampton será uno de los principales protagonistas del encuentro luego de volver a trabajar bajo el mando del ‘Tata’ Martino tras cerca de un año de ausencia.

‘El Lobo de Tepeji’ conversó con TUDN sobre su emoción de volver a disputar un partido internacional de este tipo. Además, explicó que el equipo tiene la calidad suficiente como para intentar llegar a la próxima Copa del Mundo.

“Sí, creo que sí, casi un año la última fecha FIFA de noviembre el año pasado, es algo muy padre volver y estar de nuevo con ellos, vine un par de días de vacaciones antes de Copa Oro y a visitarlos, antes de regresar a Wolves (…) Es como empezar, como si fuera la primera vez que vengo y se siente muy padre”, explicó Jiménez.

Raúl fue convocado en el mes de septiembre para ser parte del octagonal final de la Concacaf; sn embargo, la Premier League notificó a la Federación Mexicana de Fútbol que el Wolverhampton no prestaría a Jiménez por restricciones por COVID-19.

Jiménez aclaró que su ausencia no fue decisión suya ni del Wolverhampton. “El tema fue el gobierno fue muy estricto, tenía que hacer cuarentena en un hotel que no estaba en las mejores condiciones, e iba a perder tres partidos, se hablaba mucho de un castigo a Wolves, pero ellos siempre estuvieron muy dispuestos y al final se llegó un acuerdo”, dijo el ex futbolista del América.

Tras ser preguntado por los delanteros que tuvieron que ocupar su lugar durante la Concacaf, Copa de Oro y los primeros tres partidos mundialistas, explicó: “Jugadores hay, hay buenos jugadores con los que se pudieron hacer bien las cosas, tal vez un poco injusto porque sin siquiera verlos jugar, sin darles la oportunidad se empieza a criticar a los que estaban, y lo sé porque lo he vivido también, pero ahora que estoy aquí quiero aportar lo más que pueda, dar el 100 por ciento como siempre y ayudar al equipo”.

Finalmente, el delantero de la Premier League elogió a sus compañeros que disputaron los primeros tres duelos del octagonal final: “Creo que muy bien, hay un gran grupo, un gran equipo para hacer cosas importantes, 7 puntos de 9 no es fácil jugando dos partidos de visitante es algo que se hizo bien la fecha FIFA pasada y por ahí, no diré que no, llegaremos a perder porque nadie es invencible, pero tener la calma y la paciencia de seguir adelante pensando en salir a ganar el siguiente partido”, concluyó.

México enfrentará el próximo 7 de octubre a Canadá por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Luego chocará ante Honduras el 10 del mismo mes y cerrará la fecha triple visitando a El Salvador el 13.





