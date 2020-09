FC Barcelona no piensa dar marcha atrás con Luis Suárez y ejerce presión en el delantero uruguayo para que acelere su salida de la institución y no le genere ningún gasto a la misma, para que pueda sumarse a las filas de Junetus de Italia, elenco con el que ya tiene un acuerdo de palabra.

Según dio a conocer Marca, el ‘Pistolero’ es apartado del grupo en los entrenamientos principales del resto del grupo, mandado -por Ronald Koeman- a trabajar de manera solitaria y haciendo hincapié en que no será tomado en cuenta por el estratega neerlandés.

FC Barcelona no quiere pagarle la penalización a Luis Suárez por el no cumplimiento del contrato, por lo que no se hará problemas en seguir presionándolo y hacerle vivir un drama en el club para que firme su salida.

Luis Suárez no fue convocado para el primer partido de Barcelona

Arturo Vidal y Luis Suárez son las dos principales novedades en la primera convocatoria de Ronald Koeman en Barcelona. No porque los sudamericanos estén considerados por el neerlandés, sino todo lo contrario: ambos quedaron fuera para el amistoso de este sábado ante Nastic de Tarragona.

En clara señal de que no están en sus planes, Koeman decidió no incluir a Arturo Vidal y Luis Suárez en la nómina de citados para el choque del Barcelona, programado para jugarse a las 12:00 p.m., en el Estadio Johan Cruyff, propiedad de la entidad azulgrana.

Ni bien asumió el cargo de director técnico tras la salida de Quique Setién, Koeman hizo saber de su decisión de no tomar en cuenta con Vidal y Suárez para su proyecto. Inter de Milán, para el ‘Rey Arturo’, y Juventus, para el ‘Pistolero’, podrían ser los destinos de ambos futbolistas.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO