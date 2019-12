Barcelona busca un delantero que reemplace a Luis Suárez cuando éste -con 32 años- se marche del club. El indicado es uno diez años menor, pero con la calidad suficiente para no hacer sentir la ausencia del uruguayo. Además, es del gusto de Lionel Messi.

Hablamos de Lautaro Martínez. No es un secreto el interés de Barcelona por tenerlo en sus filas en poco tiempo. Imposible para este mercado de invierno, pero posible para el siguiente verano si Inter de Milán no le pone trabas.

El cuadro italiano no lo quiere dejar ir así nomás, por lo que ahí entra a tallar el trabajo del delantero argentino, quien en sus declaraciones aprovecha para incentivar a los directivos catalanes en acelerar su llegada a España.

“Me encanta que los grandes me quieran. Eso confirma que estoy trabajando bien y creciendo. Estoy feliz aquí y el Inter es mi casa”, aseguró, no sin antes opinar sobre el crack al que admira y tiene como compañero en la Selección de Argentina.

“Para los argentinos, Messi es importante como lo fue Maradona. Es el mejor del mundo y es un privilegio jugar con él. Sería muy bello ayudarle a ganar un Mundial”, afirmó para ‘La Repubblica’.

