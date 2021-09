Como bien sabemos, el mercado de las grandes ligas de Europa se cerró el 31 de agosto, pero no en el resto de competiciones del viejo continente, pues en casos como los de Rusia y Turquía, aún se pueden realizar una serie de movimientos para completar sus planteles para la presente temporada.

Sin ninguna duda, son muchos los equipos europeos que, ante las dificultades económicas y las necesidades que tienen de cara a esta nuevo curso, no se han podido reforzar como han querido o no han podido dar salida a los futbolistas que no cuentan para sus entrenadores.

Este es el caso del FC Barcelona, que no ha podido sellar todas las salidas que habría pedido Ronald Koeman a la dirección deportiva de la institución del Camp Nou. Sin embargo, aún hay una luz verde en el caso de Miralem Pjanic, puesto que el jugador aún tiene posibilidades de salir.

Oferta final por Pjanic

A pesar de que el centrocampista bosnio habría sido ofrecido a una serie de equipos de la Serie A, ninguno terminó aceptando las altas pretensiones salariales del futbolista, por lo que todo parecía indicar que se quedaría una temporada más en España, aunque sería sin minutos.

Sin embargo, tras la opción de que varios mercados de fichajes de ligas secundarias sigan abiertos, esto podría ser la salvación para los de la Ciudad Condal. Ahora, el periodista Fabrizio Romano informó que el Besiktas está muy cerca de alcanzar un acuerdo con los catalanes para conseguir la cesión con opción de compra del jugador.

Esta es una alternativa interesante para el Barça, que tras no poder recuperar el mejor nivel y compromiso del bosnio, sólo le queda aceptar una propuesta que le permita desprenderse de una carta con un alto nivel salarial que, literalmente, no está utilizando en el campo. En caso se concrete el fichaje, el cuadro turco sumaría un mediocentro de lujo para la presente Champions League.





