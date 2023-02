Como los grandes clubes que son, Barcelona y Paris Saint-Germain se han acostumbrado a pelear por los mejores jugadores del mundo en cada mercado de fichajes. Y todo hace indicar que el verano de 2023 no será la excepción. Y es que uno de los objetivos del cuadro español, por pedido expreso de Xavi Hernández, también se ha metido en la agenda del PSG. Se trata nada menos que Bernardo Silva. Si bien tiene contrato en el Manchester City por tres temporadas más, el volante portugués podría salir antes si la Premier League castiga a los ‘Sky blue’ por malos manejos financieros.

Según Le10Sport, el campeón de la Ligue 1 quiere al mediocampista luso para reforzar la volante. Para el entrenador Galtier, es el hombre que hace falta en su equipo para dar un salto de calidad aún más grande. Es por eso que el PSG acudirá con todo al mercado de verano para hacerse con sus servicios.

Tal como explica la citada fuente, el Barcelona también quiere a Silva. De hecho, se trata de un viejo anhelo de Xavi Hernández. Y es que a mediados del año pasado, el volante luso ya estuvo en la órbita azulgrana, muy cerca de arribar al Camp Nou, pero las operaciones se frustraron.

Bernardo Silva, en la mira del FC Barcelona y PSG.

Según el padre de Silva, el escenario para llegada del volante del City no era el ideal. Además, los altos mandos del Barcelona no mandaron a tiempo una oferta concreta por el futbolista luso. Al no recibir ninguna propuesta en los plazos establecidos de venta, el campeón de la Premier League cerró todas las puertas.

“Hubo muchas conversaciones, pero no se hizo una oferta concreta en los tiempos que pensábamos que eran correctos. Cuando llegó, nos dimos cuenta de que ya no era el momento adecuado para todas las partes involucradas”, dijo el papá del volante del Manchester City en una entrevista con ‘Stats Perform’.

Las estadísticas demuestran que, en lo que va de la temporada, Bernardo Silva lleva un total de 1327 minutos disputados en 19 fechas de la Premier League. En lo que respecta a la Champions, el portugués ha jugado todos los partidos de la fase de grupos, lo que hace un total de 278 minutos.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR