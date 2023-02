Los últimos días del Paris Saint-Germain no han sido de los más agradables. Primero, Kylian Mbappé cayó lesionado en un partido de la Ligue 1 y estará fuera de las canchas por tres semanas. Luego, Lionel Messi se convirtió en víctima de una dolencia física, a poco de encarar el primer partido ante Bayern Munich por los octavos de final de la UEFA Champions League, en el estadio Parque de los Príncipes. Como si no fuera suficiente padecer, un virus se habría apoderado de los jugadores del primer equipo antes de enfrentar al AS Mónaco en calidad de visita.

Según informó la cadena RMC Sport, la delegación del conjunto parisino llegó al sur del país y se aloja en las horas previas al cruce ante los monegascos en una localidad entre Niza y Mónaco. Pero durante la mañana del sábado, algunos jugadores se mostraron afectados por un virus intestinal.

¿Los síntomas? Vómitos, dolores de estómago y fatiga.Todavía no se sabe el alcance de este virus, pero el entrenador Christophe Galtier estaría obligado a revisar sus planes y la composición del once inicial ante AS Mónaco. Además, tendrá que esperar a ver en qué condiciones llegan sus jugadores ante Bayern.





¿Cuándo, a qué hora y cómo ver PSG vs. Bayern Munich?





El partido entre PSG y Bayern Munich, por la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League, se desarrollará el martes 14 de febrero en el estadio Parque de los Príncipes. El duelo arrancará a las 3 de la tarde (hora peruana) y en América Latina será transmitido por ESPN Deportes, STAR Plus y HBO Max (México).

Ambos elencos registran una vieja rivalidad en este torneo continental, en el que se enfrentaron en 11 ocasiones. Entre los duelos más destacados, destaca la final que disputaron en 2020 en el Estadio da Luz, de Lisboa. En aquella ocasión, el conjunto alemán se impuso 1-0 con gol de Kingsley Coman.

El historial entre ambas escuadras no registra empates y favorece levemente a los frances, que salieron victorisoso en seis de los 11 partidos disputados. Mientras que el Bayern Múnich solo triunfo en cinco ocasiones.





