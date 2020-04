El FC Barcelona sabe que, a pesar de la paralización del fútbol a causa del coronavirus, no puede dormirse en sus laureles. Es por eso que los azulgranas ya piensan en los fichajes del mercado de verano a mitad de año. En esa linea, según la ‘Cadena Ser’, en Camp Nou se han fijado en los servicios del portero André Onana.

De acuerdo a la citada fuente, el Barcelona no está conforme con el rendimiento que ha ofrecido Neto en la temporada. Si bien no ha tenido muchas oportunidades de atajar, el brasileño no ha dejado las mejores sensaciones en los pocos partidos que ha tapado, como la Supercopa de España o el derbi ante Espanyol.

El exportero del Valencia tiene todo en contra y no continuaría en Barcelona. Y qué mejor que un canterano como Onana para quedarse con su puesto. El portero del Ajax, formado en La Masia, gusta en Les Corts y es visto como un jugador con gran potencial gracias a sus 24 años.

Onana tiene contrato con el Ajax hasta 2022 y es titular indiscutible en el equipo de Ámsterdam. Probablemente, llegar a Barcelona como el suplente de Ter Stegen podría ser el impedimento. Sin embargo, en Camp Nou no dudarán en ofrecerle un proyecto a largo plazo en el que se convierta en el número 1 del arco azulgrana.

Tal como apunta la citada fuente, el Barcelona pretende apelar a un trueque de jugadores para fichar a Onana. El sacrificado en tienda azulgrana sería nada menos que Riqui Puig, quien pese al cambio de técnico, de Valverde a Setién, sigue sin tener continuidad.

Riqui Puig saldría al Ajax. (Foto: Agencias)

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO