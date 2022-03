Xavi Hernández ha dicho muchas veces que todos los jugadores del primer equipo del FC Barcelona son importantes para él. Sin embargo, como todo técnico, el egarense tiene a sus favoritos en el camarín azulgrana. Uno de ellos es nada menos que Ronald Araújo, el central uruguayo indiscutible para el de Terrassa, pero que está teniendo problemas para renovar contrato con el cuadro de la ciudad condal. El defensor sudamericano solo tiene vínculo con los culés hasta mediados de 2023, y según El Chiringuito, las negociaciones entre el entorno del futbolista y el club se encuentran completamente congeladas.

El citado medio explica que las partes no terminan en ponerse de acuerdo en un considerable aumento de sueldo para el futbolista. A día de hoy, el uruguayo gana algo menos de un millón de euros por temporada, salario que considera injusto para un jugador de su importancia en el campo y vestuario.

“Desde el entorno del jugador creen que en el Barcelona se está confundiendo con Araújo por la forma en la que se está planteando la renovación con el uruguayo. Cobra menos de un millón de euros y tiene una cláusula de rescisión de 200″, comentó el periodista Darío Montenegro de El Chiringuito.

Ronald Araújo es uno de los futbolistas más importantes del FC Barcelona. (Foto: AP)

Mientras en el Barcelona no dan el paso definitivo para renovar a Ronald Araújo, el Manchester United no deja de soñar con sus servicios para la siguiente temporada. En Camp Nou le ofrecen un salario de cuatro millones de euros por año y en Old Trafford pondrían 10 millones, casi el triple.

En lo que va de la temporada 2021-22, el número 4 del Barcelona ha sumado un total de 29 partidos entre LaLiga (20), Champions (5), Copa del Rey (2), Supercopa de España (1) y Europa League (1). El nacido en Rivera ha marcado tres goles en la competición doméstica.

Según Transfermarkt, portal alemán especializado en la tasación de futbolistas, Ronald Araújo, nacido el 7 de marzo de 1999, se encuentra valorizado en 35 millones de euros. El también internacional con Uruguay ha vestido las camisetas de Rentistas y Boston Ríver.





