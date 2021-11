Lo recomendaron hace algunas temporadas al FC Barcelona y desde entonces el cuadro azulgrana no le ha quitado la mirada. Pero desde luego, el equipo culé no es el único interesado en él, aunque el futbolista tiene clara su predilección por los blaugranas y estuvo atento al debut de Xavi Hernández en el banquillo en el triunfo del Espantol, y no dudó en dejarle un guiño.

Karim Adeyemi, extremo alemán del Red Bull Salzburgo de 19 años, se lanzó con un ‘like’ al post de la cuenta oficial barcelonista en Instagram en la que se informaba del triunfo culé (1-0) con gol de Memphis Depay.

El alemán intersa tanto en el Camp Nou, que según el portal español ‘Don Balón’, Joan Laporta se ha propuesto la contratación del delantero para recuperar la ilusión del fanático del Barcelona.

Los números colocan a Karim como un delantero de calidad comprobada a pesar de sus cortos 19 años. Así las cosas, el club de la Ciudad Condal estaría listo para cerrar su llegada en el mercado de fichajes de invierno (enero 2022) por la cantidad de 15 millones de euros. Aunque eso sí, los blaugranas no están solos en la puja.

(Foto: Instagram FCB)

PSG lo quiere por Mbappé

El diario ‘Sport1′ informa de que el PSG ha entrado en conversaciones con Thomas Salomon, el representante de Karim Adeyemi. El delantero del RB Salzburgo está rindiendo a un gran nivel con los austríacos y será uno de los protagonistas de los próximos mercado de fichajes.

Con el fichaje de Adeyemi, el PSG se aseguraría un recambio de nivel, aunque apuntando a futuro desde luego, a un Kylian Mbappé que seguiría apuntando al Real Madrid y dejaría ese hueco libre en 2022.

Según ‘Transfermarkt’, el portal especializado en tasaciones de futbolistas, el delantero alemán del Salzburgo está valorizado en 20 millones de euros. El también exjugador del FC Liefering puede actuar como extremo por cualquier banda.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR