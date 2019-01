Cinco cracks en el radar de PSG: la venganza contra el Barcelona por robarle el fichaje de De Jong

Luego de una serie de negociaciones y sentir temor de perder su fichaje a manos de otro grande de Europa, el FC Barcelona celebra la llegada de Frenkie de Jong para 2019. En la puja por el holandés, los azulgranas vencieron a Juventus, City y PSG. Sin embargo, en Camp Nou la tranquilidad no es absoluta.



Y es que según el diario 'AS', el FC Barcelona "espera un ataque" de parte del París Sain Germain , club que ya tiene en el radar hasta a cinco indiscutibles del once de Valverde: Ousmane Dembélé, Philippe Coutinho, Sergio Busquets, Samuel Umtiti (500) y Marc André ter Stegen.

En las oficinas del FC Barcelona creen que el PSG esperará la apertura del mercado de fichajes de 2019 (verano) para lanzar ofertas sobre ellos. Es por eso que los jugadores mencionados tienen cláusulas que puedan espantar al París. En Camp Nou no puede repetirse otro caso como el de Neymar en 2017.

A PSG no le gusta perder

En el seno del FC Barcelona creen que Nasser Al-Khelaïfi, presidente del PSG "buscará venganza". Además de haberle ganado en la puja por De Jong, el club azulgrana tiene casi asegurada la llegada de Adrien Rabiot para julio. ¡Y a costo cero! Semejantes golpes han deteriorado las relaciones entre ambos clubes.

"Las relaciones no son buenas desde hace tiempo, más bien están rotas" apunta el diario 'AS' que se comenta en el FC Barcelona. Ya sea a uno u otro, en Camp Nou intentarán proteger a sus estrellas de la sed de venganza del PSG.