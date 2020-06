Jorge Bermúdez, durante como su etapa como jugador profesional, fue un sólido defensa que era casi impasable en Boca Juniors. Es más, fue parte de la era dorada xeneize de la mano de Carlos Bianchi con títulos locales, Copa Libertadores y también la Intercontinental. En su momento, Barcelona lo tuvo en la mira.

Ha sido el mismo Jorge ‘El Patrón’ Bermúdez quien en conversación con la cadena internacional ESPN dio detalles de su frustrado traspaso al Barcelona. Todo se debió a trabas de parte de la dirigencia de Boca, la cual buscaba un beneficio particular en la operación.

“Luego de ganarle al Real Madrid en Tokio por la Intercontinental (año 2000), Barcelona se fija en mí y me llama. En ese entonces tenían a Frank de Boer y buscaban un central para acompañarlo. Llegó comunicación oficial de parte de ellos y hablé con las autoridades, pero no me dieron el aval para salir”, sostuvo Bermúdez.

Barcelona y el ‘Patrón’ Bermúdez

Incluso, dio cuenta de cuánto ofreció la directiva azulgrana por sus servicios. “Fue algo de 6 millones de dólares. Los directivos no se prestaron a ninguna otra cosa y esas mismas personas terminaron solicitando dinero para sus propias cuentas”, añadió el también internacional con la Selección de Colombia.

“La verdad que no fue justo que nosotros en la cancha nos entregábamos cada partido como si fuera una final y afuera había gente tan metódica y maquiavélica que no reconocía nuestro trabajo”, añadió Jorge Bermúdez. Barcelona estuvo allí, pero no se concretó su firma rumbo al Camp Nou.

Ahora y alejado del tema de este frustrado fichaje, los jugadores del primer equipo blaugrana siguen con sus trabajos en la ciudad deportiva Joan Gamper. El 13 de junio chocarán con el Mallorca por el reinicio de LaLiga Santander.

