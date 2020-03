Xavi Hernández ha confirmado recientemente que quiere sentarse en el banquillo del FC Barcelona en un futuro no muy lejano. Y no solo eso. El de Terrasa también se ha animado a armar un ‘dream team’ con los jugadores que él considera deberían fichar por el cuadro catalán y los que ya están.

La leyenda azulgrana elogió a jugadores de la actual plantilla como Ter Stegen, Jordi Alba, Busquets, Messi, Suárez, De Jong o Arthur, y afirmó que ficharía extremos como Neymar, Jadon Sancho o Serge Gnabry.

“Gran parte de la plantilla me parece extraordinaria. Empezando por el portero, que me parece el mejor del mundo; Jordi Alba, para mí, es el mejor lateral izquierdo del mundo; Piqué, el mejor central del mundo; Busquets, mejor centrocampista defensivo del mundo; y Messi, el mejor jugador del mundo. Y, si les sumas a Suárez, a De Jong y a Arthur, me parecen futbolistas para triunfar diez años más en el Barça”, dijo Xavi.

”La base es muy buena. Yo ficharía extremos, tipo Neymar, no sé si él encajaría por el tema social, pero futbolísticamente no tengo dudas en que sería un fichaje espectacular. El Barça ya tiene juego por dentro... pero le faltan extremos como tiene el Bayern. No necesita muchos nuevos: Jadon Sancho, Serge Gnabry...", agregó.

A continuación, armamos un once con los jugadores que Xavi tiene en mente para darle forma a un súper Barcelona.





TE PUEDE INTERESAR

NO DEJES DE VER