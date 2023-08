Para nadie es un secreto que la economía del FC Barcelona no está en sus mejores días y una de las alternativas inmediatas para hacerle frente a este problema es vender. Además de la inminente salida de Ousmane Dembélé al París Saint Germain, la cual se cerraría en un monto cercano a los 50 millones de euros, los culés están a la espera de una interesante propuesta por un futbolista que ya no está en los planes de Xavi Hernández: Franck Kessié.

Si bien el mediocampista tuvo algunos pasajes importantes en la pasada temporada, el entrenador catalán quiere darle otro giro al juego de su medular y eso supone una renovación en la que él no será tomado en cuenta. Así pues, según la información de Fabrizio Romano, desde Arabia Saudita están dispuestos a enviar una propuesta formal por el marfileño. El club en cuestión es el Al Ahli, que por ahora está a la expectativa de lo que decida el jugador.

“El Al Ahli saudí sigue interesado en Franck Kessié, a la espera de que se presente una propuesta formal. El Barcelona está preparado para vender a Kessié, Xavi ha sido claro con él, depende del jugador. Juventus y dos clubes de Premier League han estado mostrando interés durante semanas”, escribió el periodista italiano en su cuenta de Twitter.

A pesar de que la Juventus está ingresado en Kessié, el ofrecimiento que hicieron no convenció a los directivos del FC Barcelona: una cesión con opción de compra obligatoria tasada en 15 millones de euros. El volante no tiene en mente volver a Italia y, de no concretarse su partida a la Liga de Arabia Saudita, también está en carpeta en dos clubes de la Premier League.

Mientras el Barça define esto y el africano tiene su futuro más claro, el plantel continúa incompleto tras la intimidad partida de Ousmane Dembélé. Justamente por esta razón desde la interna del cuadro catalán están apretando todo lo que pueden para que Kessié encuentre un equipo acorde a sus intereses.

Conscientes de que los clubes saudíes como el Al Ahli están pagando grandes sumas de dinero para fichar, esperan una jugosa oferta que sea irrechazable para todas las partes involucradas. Así, el club estará conforme con el dinero que podría ingresar y el futbolista recibiría un sueldo que seguramente no le pagaría ningún otro cuadro de Europa.





Los cracks que llegaron al Al Ahli

El Al Ahli es uno de los clubes de la Liga de Arabia Saudita que mejor se ha reforzado en este mercado de pases, capturando a varios jugadores con vigencia en el fútbol europeo. Estos son: Riyad Mahrez (Manchester City), Allan Saint-Maximin (Newcastle United), Édouard Mendy (Chelsea) y Roberto Firmino (libre tras no renovar con el Liverpool). Franck Kessié podría sumarse a esta lista de estrellas que buscarán ganarlo todo con el cuadro de Yeda.





