Solo es cuestión de tiempo para que se confirme la salida de Ousmane Dembélé del FC Barcelona para marcharse al París Saint Germain. Desde que esta noticia surgió como un rumor hasta que se confirmó por todas las partes, se generó un sinsabor en la interna del club catalán. Muchos creen que el delantero no respetó la confianza de Xavi Hernández y hubiera podido obviar el ofrecimiento de los parisinos. Sin embargo, según han revelado desde España, el francés tenía razones de sobra para acelerar su salida de la Ciudad Condal.

As dio detalles de los pormenores que rodearon a la decisión de Dembélé y accedió a una conversación que tuvo con el entrenador ‘azulgrana’, en donde este toma cuenta del fastidio de su jugador por el mal clima que sentía estar viviendo en el Barça. “Yo quiero seguir aquí y ganar títulos, pero en un ambiente sano”, le habría dicho a Xavi, según la citada fuente.

La molestia del ‘Mosquito’ partía porque tenía la sensación de que en la interna del FC Barcelona había gente esperando que se equivocara para criticarlo, algo de lo que ya estaba cansado. “Hay gente siempre echándome mierda, esperando a que me corten la cabeza. De mí no se ríe nadie”, fue su descargo, añade As.

Por otro lado, en el diálogo con Dembélé, Xavi le habría aclarado un supuesto ofrecimiento del Barça al PSG como trueque por Kylian Mbappé. Esta era una duda del atacante, pues consideraba eso como una traición. Esto, según As, ya estaría aclarado para evitar un posterior resentimiento.

Lo cierto es que en la última conferencia de prensa, luego de la victoria por 1-0 sobre el AC Milan, el estratega culé explicó el asunto abiertamente. “El tema de Ousmane es simple: vino con una propuesta del París, que se quiere ir, que ha hablado con Luis Enrique y la gente del París y que tiene una propuesta que nosotros no podemos igualar”, sostuvo.

Sin temor a soltar sus sensaciones por el trato de Dembélé con el PSG, Xavi se sinceró: “Al final imagino que él dará las explicaciones y cómo me siento yo no es lo importante. Decepcionado, quizás sí, pero lo importante es que el jugador ha sido claro. Nos ha dicho que se quiere ir y que tiene una propuesta y nosotros en ese sentido no podemos competir en este momento. Le deseo suerte”, acotó.

Veremos en qué termina esto y si la salida del campeón del mundo con Francia termina por romper sus relaciones con el FC Barcelona, algo que había cultivado durante los últimos años y había mejorado tras la importancia que tomó dentro de la plantilla. Sin él, queda un vacío en la ofensiva ‘azulgrana’ y será inevitable que se sienta su ausencia cuando requieran de un futbolista de sus características para destrabar los partidos.

El Barça tras los pasos de Joao Cancelo

Solo faltan detalles para que se consume la partida de Ousmane Dembélé al París Saint Germain, por lo que Xavi Hernández quiere voltear la página rápidamente para seguir planificando la conformación de su plantilla para la temporada que se avecina. En vista de que ingresará al menos unos 50 millones de euros por la venta del delantero francés, el entrenador del FC Barcelona tiene en mente fichar a un antiguo deseo para cubrir la zona del lateral derecho: Joao Cancelo.

Según la información de Fabrizio Romano, las negociaciones con el Manchester City ya iniciaron y el futbolista ya tiene un acuerdo con los ‘azulgranas’. “Joao Cancelo ha pactado personalmente con el Barça, quiere el fichaje y Xavi lo quiere desde enero como objetivo prioritario. Las conversaciones con el Manchester City sobre la estructura del acuerdo están en curso. El plan del Barça fue desvelado el domingo: utilizarán parte del presupuesto de Dembélé para volver a intentar el fichaje de Cancelo”, sostuvo el periodista italiano en su cuenta de Twitter.





