Desde que llegó al FC Barcelona en la temporada 2019-20, Frenkie de Jong se ganó rápidamente un puesto en el once titular y no ha salido de la cancha a menos que sea por lesión o decisión técnica. Por supuesto, su trabajo ha sido importante para que el club ‘blaugrana’ consiguiera tres títulos en los últimos años (ganó la Copa del Rey, Supercopa de España y LaLiga). Si bien tiene contrato hasta 2026, son muchos los clubes europeos que buscan tenerlo en sus filas más adelante. Por ese motivo, este lunes, el neerlandés se refirió a su futuro y expresó su compromiso total con el Barça.

En verano de 2022, Manchester United lanzó una gran oferta por él, pero el mediocampista no mostró interés y decidió quedarse en Cataluña. Ahora, en una entrevista con el canal NOS, el exjugador del Ajax recordó esa propuesta y no descartó nada en un futuro, pero dejó claro que ahora no pasa por su cabeza abandonar al equipo dirigido por Xavi Hernández, teniendo en cuenta que se ha abierto un nuevo mercado de fichajes en enero de 2024.

“Estoy en el club con el que siempre soñé”, fueron las primeras palabras de De Jong, las cuales calmaron a los aficionados ‘azulgranas’. “Estoy muy satisfecho en el Barcelona. Siempre es difícil decirlo. Por ahora me siento bien aquí”, agregó. Cabe destacar que el jugador de 26 años adquirió una casa en la parte alta de la ciudad el año pasado donde vive con su prometida Mikky Kiemeney y su primer hijo, el pequeño Miles.

El futbolista de la Selección de Países Bajos realizó una autocrítica y aseguró que tiene mucho que mejorar a unos meses de cumplir los 27 años (a mediados de mayo). “Aún no he ganado los premios que quiero ganar y todavía no soy el jugador que quiero ser. Todavía hay margen de mejora y todavía tengo tiempo, pero preferiría estar allí lo antes posible”, indicó en referencia a las galas de premiación.

Recordemos que De Jong fue elegido como el mejor centrocampista de la Champions League 2018-19 por su gran trabajo en el Ajax, antes de ser fichado por el Barcelona; sin embargo, su rendimiento como ‘blaugrana’ no lo ha hecho volver a ser nominado en los principales galardones. “Ser decisivo suele estar ligado a los goles y las asistencias. Para mi posición es diferente. Quiero ser importante de otra manera. Todavía puedo dar pasos hacia adelante y todavía no estoy donde quiero estar”, concluyó.





¿Cómo va FC Barcelona en LaLiga 2023-24?

Tras once victorias, cinco empates y dos derrotas, en un total de 18 partidos, el FC Barcelona marcha en el cuarto lugar de la tabla de posiciones de LaLiga 2023-24 (ver aquí clasificación completa) con 38 unidades, la misma cantidad que el Atlético de Madrid. Cabe mencionar que el vigente campeón español se encuentra a siete puntos de los líderes Real Madrid y Girona (45).

¿Cuál es el siguiente partido del Barcelona?

El equipo dirigido por Xavi Hernández cerró el 2023 con una derrota (2-3) ante el América mexicano. Tras este amistoso internacional, el Barcelona deberá pensar en el encuentro ante Las Palmas. El partido, a jugarse en el Estadio de Gran Canaria, está programado para el jueves 4 de enero a las 3:30 de la tarde (hora peruana y 9:30 en España). No hay margen de error para el conjunto ‘culé'.





